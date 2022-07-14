росіяни спробували бомбардувати Зміїний, але влучили в море: що відбувалося на Півдні 13 липня
Джерело:ОК "Південь"
Окупанти на Півдні активізували повітряну розвідку та застосовують авіаційні удари. Вони намагалися бомбардувати острів Зміїний, але без успіху.
Бомбардувати Зміїний росіяни пробували парою винищувачів Су-27. Однак бомби впали в море біля острова.
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Яка ситуація на Півдні
росіяни продовжують вести бойові дії на зайнятому рубежі. Наші сили скували їх у спробах просування. Однак вранці та вдень окупанти завдали 3 удари парою Ка-52 по позиціях ЗСУ на Херсонщині. Втрат серед наших бійців не було.
Коли ворог проводив розвідку українських позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе "впіймали на гарячому" і знищений в Великоолександрівській громаді.
Втрати окупантів
Українські ракетно-артилерійські підрозділи успішно виконують вогневі завдання. За добу ліквідували:
- 13 окупантів,
- 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Крім того, вдарили по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюють.
У Чорному морі – понад 30 ракет
Тому в ОК "Південь" вкотре просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
російському агенту дали 8 років
Іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами стали кремлівські розвідники, які діють з території Придністров'я. Ціллю агента були офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.
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