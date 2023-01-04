ЗСУ звикли до тактики ворога біля Бахмута, знищують окупантів та відбивають атаки, – Череватий

Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Погодні умови та відсіч ЗСУ змушують ворога діяти малими групами без використання важкої техніки.

Про це для 24 Каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що ЗСУ на Донеччині здатні відбивати системні атаки загарбників.

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"Наша тактика полягає в тому, щоб знаходити групи росіян, знищувати їх на дальніх підступах. Динаміка втрат показує, що більш-менш ми навчилися реагувати на їхню тактику, ситуація контрольована", – сказав Череватий.

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Бої не зупиняються

Речник розповів, що росіяни постійно використовують артилерію та танки. Крім цього, здійснюють авіанальоти.

Ворог не може знайти слабке місце в нашій обороні, щоб системно її проривати й рухатись далі,

– наголосив Череватий.

Британська розвідка вважає, що пік наступу на Бахмут вже минув, а далі буде спад. Проте Череватий схарактеризував динаміку боїв біля міста як середню. Він зазначив, що такою вона була останні тижні.

"Вона доволі активна. Поки не можемо сказати, що ворог захлинувся у своїх атаках", – додав Череватий.

Ворог часто бреше про просування

Росіяни заявили, що прорвали українську оборону в Опитному. Череватий зазначив, що військові цього наразі не коментують, бо там триває позиційна війна. Крім цього, ворог постійно вкидає інформацію, особливо щодо окупації деяких населених пунктів.

"Неодноразово вони повідомляли про просування біля Вугледара. Треба бути обережними й стежити за зведеннями Генерального штабу. Ми наголошуємо, що можуть бути вигинання лінії фронту у різні сторони", – додав Череватий.

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