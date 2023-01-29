Прігожин заявив, що окупанти "взяли" Благодатне на Донеччині: що каже на це Генштаб

Євгеній Прігожин хвалиться, що вагнерівці "взяли" Благодатне на Донеччині. Терорист постійно поширює фейки.

Тим часом Генштаб ЗСУ оновив дані станом на 29 січня. Воїни ЗСУ вже 340 діб захищають Україну від російських загарбників.

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Повідомили, що станом на 06:00 українські герої відбили низку ворожих атак. Зокрема, у населеному пункті Благодатне.

Ворог зазнає колосальних втрат

Українські захисники продовжують руйнувати плани ворога та завдають окупантам колосальних втрат. Станом на 29 січня Генштаб заявив, що ліквідувати вдалося вже 126 160 російських загарбників . Окрім того, вдалося знищити чимало ворожої техніки.

Російські окупанти вдаються до застарілих методів ведення війни. Деталі розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Надсучасних засобів ведення бою у вигляді техніки, авіації у них також немає. Тому єдиним серйозним аргументом поки що в них залишається, щоб тримати динаміку, напругу нашої оборони, постійне оновлення особового складу,

– розповів Череватий.

Він наголосив, що показники російських втрат – несумісні з сучасним веденням дій, сучасними підходами.