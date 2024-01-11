Що відбувається взимку на підступах до окупованої Курдюмівки: бійці 28 ОМБр розповіли деталі

Журналісти поспілкувалися з піхотинцями 28-ї окремої механізованої бригади. Бійці перебувають на підступах до тимчасово окупованої Курдюмівки за 200 метрів до позицій росіян.

Бійці 28 ОМБр перебувають на позиціях, які вдалося відбити в загарбників. На цих підступах до Курдюмівки видно Горлівку, яка теж перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

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Що розповіли бійці

Воїн із позивним "Ніндзя" показав, як він з РПГ та стрілецької зброї відпрацьовує по живій силі противника. Після цього журналісти разом із ним сховалися в укритті, бо окупанти могли вдарити у відповідь.

У росіян "Добрий ранок". Хай прокидаються. Перший снаряд впав поряд, а другий залетів прямісінько в окоп. Це місце у мене вже пристріляне, працюю, як снайпер. Я неодноразово їх "трьохсотив", наш дрон туди літав та підтверджував, що противника зачепило уламками,

– пояснив "Ніндзя".

Також журналісти поспілкувалися з Олегом. Цей боєць позивним "Довгий" копав промерзлий ґрунт в окопах. Він дав зрозуміти, що на цих позиціях необхідно щодня працювати лопатою.

Тут багато глини, присипаної чорноземом. Окоп обсипається, треба укріплювати його дерев’яними стінами. Зате не холодно, бо лопата добре зігріває. Але коли повернусь, то вдома всі лопати викину,

– сказав воїн.

Наші захисники біля окупованої Курдюмівки / Фото "Українського Свідка"

Журналісти поцікавилися у наших захисників, хто зараз потрібен на фронті.

Піхота та командири! Людей бракує. Чим більше буде людей, тим швидше виженемо ворога,

– відповів боєць з позивним "Хом’як".

У матеріалі наголошується, що українські воїни продовжують захищати свою землю, попри надважкі умови. На їхніх позиціях стоїть український прапор, зрешечений кулями та уламками.



"Росіяни стріляють по всьому, й по прапору також, – сказав воїн з позивним "Алхімік". – Але прапор стоїть і ми також стоїмо". Захисники встановили цей стяг, коли відбили позиції в окупантів.

Що кажуть експерти про ситуацію на фронті