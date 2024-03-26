Мінус 452 путінські вояки лише в Бєлгороді: російські добровольці зробили важливу заяву

Бійці легіону "Свобода Росії" та інших добровольчих формувань заявили про ліквідацію 452 окупантів у Бєлгороді. Також вони закликали до евакуації місцевих жителів.

У понеділок, 25 березня, у пресслужбі легіону "Свобода Росії" повідомили про значні успіхи у протистоянні з путінськими силами. За словами добровольців, в Бєлгороді було знищено 452 військових та поранено 784 солдатів противника.

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Свіжа заява російських легіонерів

Добровольці підтримують рішення місцевої влади про евакуацію цивільних та закриття громадських закладів, однак наголошують на недостатності цих заходів. Вони вважають, що кремлівські війська використовують мирне населення як живий щит, розміщуючи свої підрозділи в житлових кварталах.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон вітають дії влади Бєлгородської області щодо евакуації місцевого цивільного населення. Водночас Путінські війська продовжують прикриватися мирними людьми, розміщуючи свої підрозділи в житловому секторі,

– йдеться у повідомленні.

Звернення добровольців також містить заклик до губернаторів Бєлгородської та Курської областей прискорити процес евакуації, щоб убезпечити цивільних від небезпеки, яку становлять бойові дії.

"З початку обмеженої військової операції, силами РДК, ЛСР і Сибірського батальйону тільки в межах Бєлгорода було знищено 452 кремлівських найманців і 784 – поранено", – пишуть добровольці, що прагнуть повного очищення Росії від теперішнього кремлівського режиму.

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