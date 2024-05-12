Ворог продовжує гатити по Сумщині, в енергетиці можливий дефіцит: хронологія 809 дня війни

Українські захисники відбивають атаки окупантів, зокрема на Харківському напрямку. Водночас Сили оборони знищують ворога: його особовий склад і техніку.

Неділя, 12 травня, – уже вісімсот дев'ята доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь найголовніше, що потрібно знати за день.

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