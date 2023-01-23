Значні втрати окупантів на Запоріжжі, переповнені лікарні на Херсонщині: головне з Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують безславно помирати на нашій землі. Загарбники 20 – 21 січня намагалися наступати на Запорізькому напрямку. Втім, під час зіткнення з Силами оборони зазначили значних втрат.
Так, за уточненими даними, втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише 24 Канал.
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"Свіжі" втрати окупантів
Ворог намагався проводити наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків упродовж 20 – 21 січня.
За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні. Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр"). Ще 4 одиниці пошкоджено,
– зазначили у Генштабі.
Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.
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