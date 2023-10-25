Частковий успіх західніше Вербового, штурми під Бахмутом: карта бойових дій на 25 жовтня

Україна продовжує героїчну боротьбу за свою незалежність, яка триває 609-ту добу. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Росія обстрілює нашу державу: завдала 6 ракетних ударів і 51 авіаційний, здійснила 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах, а також запускала 11 "Шахедів". Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Ворожі атаки під Куп'янськом: дивіться карту

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога неподалік Надії та Макіївки Луганської області.

Що відбувається під Макіївкою

Наукраїнські воїни відбили близько 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Бої під Бахмутом: показуємо на карті

Нав зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Наступальні дії окупантів не мали успіху в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського Донецької області, де силами оборони відбито понад 10 атак противника.

Росіяни прагнуть оточити Авдіївку: дивіться карту

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

Карта бойових дій на 25 жовтня: дивіться відео

Бої на Півдні України

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Пречистівки, Старомайорського, південніше Золотої Ниви Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Карта бойових дій на Півдні

НаСили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мали частковий успіх західніше Вербового, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Україна просувається під Вербовим Запорізької області

Що відбувається на інших напрямках

Нав зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.Нау зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.