Багато поранених окупантів на Херсонщині, нещадні обстріли на Півдні: головне з Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на 30 січня в Україні триває вже 341 доба повномасштабного російського вторгнення. По всій території України залишається висока загроза російських авіаційних та ракетних ударів.
Актуальну інформацію з фронту та тилу повідомили у Генштабі ЗСУ. На яких напрямках йдуть найзапекліші бої – читайте далі.
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Ворог обстрілює мирне населення
Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних удари по Україні. Крім того, загарбники здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині.
Цього ж дня окупанти обстріляли райони населених пунктів:
- Хрінівка і Красний Хутір Чернігівської області;
- Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області;
- Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.
Ворог також обстрілював з усіх типів артилерії населені пункти на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Відомо, що серед цивільного населення є постраждалі.
Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.
Яка ситуація на окупованій Херсонщині
За інформацією Генштабу, в місцевих школах населених пунктів Каховського району російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. А місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою.
Відтак, окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване "навчання" вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму.
Ні для кого не секрет, що справи в окупантів – кепські. Генштаб наголошує, що в населеному пункті Таврійське Скадовського району в приміщені дитячого садочка окупанти розгорнули "польовий шпиталь". До слова, він переповнений важкопораненими окупантами, які намагаються якимось чином вилікуватись.
Успіхи ЗСУ на фронті
Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження ворога. Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 3 пункти управління,
- 4 райони зосередження,
- 2 склади боєприпасів окупантів.
Нагадаємо, що втрати росіян щоразу збільшуються. Станом на ранок 30 січня відомо, що росіяни тільки за минулу добу втратили 490 солдатів. З початку повномасштабного вторгнення у ворога стало менше на 126 650 одиниць особового складу.