Багато поранених окупантів на Херсонщині, нещадні обстріли на Півдні: головне з Генштабу

Станом на 30 січня в Україні триває вже 341 доба повномасштабного російського вторгнення. По всій території України залишається висока загроза російських авіаційних та ракетних ударів.

Актуальну інформацію з фронту та тилу повідомили у Генштабі ЗСУ. На яких напрямках йдуть найзапекліші бої – читайте далі.

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Ворог обстрілює мирне населення

Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних удари по Україні. Крім того, загарбники здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині.

Цього ж дня окупанти обстріляли райони населених пунктів:

Хрінівка і Красний Хутір Чернігівської області;

Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області;

Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

Ворог також обстрілював з усіх типів артилерії населені пункти на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Відомо, що серед цивільного населення є постраждалі.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.

Яка ситуація на окупованій Херсонщині

За інформацією Генштабу, в місцевих школах населених пунктів Каховського району російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. А місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою.

Відтак, окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване "навчання" вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму.

Ні для кого не секрет, що справи в окупантів – кепські. Генштаб наголошує, що в населеному пункті Таврійське Скадовського району в приміщені дитячого садочка окупанти розгорнули "польовий шпиталь". До слова, він переповнений важкопораненими окупантами, які намагаються якимось чином вилікуватись.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження ворога. Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 пункти управління,

4 райони зосередження,

2 склади боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, що втрати росіян щоразу збільшуються. Станом на ранок 30 січня відомо, що росіяни тільки за минулу добу втратили 490 солдатів. З початку повномасштабного вторгнення у ворога стало менше на 126 650 одиниць особового складу.