На Херсонщині почастішали випадки дезертирства, окупанти крадуть у місцевих: дані Генштабу

Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті. Окупанти зазнають колосальних втрат. На Херсонщині серед переляканих загарбників побільшало випадків дезертирства.

Українські захисники та захисниці вже 285 днів захищають Україну від повномасштабного російського вторгнення. Упродовж дня ворог завдавав ударів по цивільній інфраструктурі в різних куточках країни.

Зауважте Під час масованої атаки Повітряні сили збили понад 60 ракет: скільки всього їх запустила Росія

Ворог випустив понад 70 ракет. Понад 60 з них збили захисники українського неба.

З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:

Сіверському;

Слобожанському;

Куп'янському та Лиманському;

Бахмутському та Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому та Херсонському.

Ворог гатив з мінометів та ствольної артилерії.

На Херсонщині окупанти грабують місцевих

На Херсонщині окупанти обкрадають місцевих мешканців. Зокрема, у селищі Ольгине Каховського району ворог продовжує вивозити запаси сільськогосподарської продукції агропідприємств. Окрім того, почастішали випадки, коли загарбники грабують будинки жителів на лівому березі Дніпра.

У зв'язку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства,

– мовиться у повідомленні.

Кількість ліквідованих загарбників постійно зростає. Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Упродовж доби уразили: