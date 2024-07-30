У Криму – знеструмлення, Чехія хоче створити легіон з українців: хронологія 888 дня війни

Українські захисники тримають лінію фронту, відбиваючи атаки російських окупантів. Крім того, наші воїни знищують ворога разом з його технікою.

Вівторок, 30 липня, це уже вісімсот вісімдесят восьма доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Читайте в цьому матеріалі 24 Каналу найголовніше за день.

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