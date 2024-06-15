Деталі атаки на базу "Морозовськ", маніпуляції від Росії: хронологія 843 дня війни
Українські захисники тримають фронт, відбиваючи атаки ворога. Також вони знищують російських загарбників та їхню техніку.
Субота, 15 червня, – це уже вісімсот сорок третя доба від початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про найголовніші події за день з фронту й тилу.
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Зросла кількість жертв внаслідок влучання невідомого боєприпасу в житловий будинок у Шебекіно Бєлгородської області. Власне, витягнули з-під завалів мертвих 5 осіб. Начальник ГУР Буданов заявив, що близько 70 українських безпілотників проти ночі 14 червня атакували російську авіабазу "Морозовськ" в Ростовській області. Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені літаки, На засіданні Ради Безпеки ООН постпред України Сергій Кислиця. Він звернув увагу на так звані "миротворчі пропозиції" Путіна, зазначивши, що Москва використовує будь-яку можливість, аби дискредитувати цю мирну ініціативу, а також запустити маніпуляційну риторику. Абсурдно, що Путін, який спланував, підготував та реалізував разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, у своїй заяві представив себе миротворцем. Цілком передбачувано, що для припинення війни він знову висуває варіанти, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН. У Львівському ТЦК прокоментували відео, на якому військові застосовують силу для затримання чоловіка у Бродах. Там зазначили, що військовозобов'язаний, який пройшов ВЛК та виявився придатним, уже двічі втікав з призовного пункту. Хотів це зробити втретє.
Атака на "Морозовськ"
– констатував він.
Абсурдний "мир" від Росії
Зросла кількість жертв внаслідок влучання невідомого боєприпасу в житловий будинок у Шебекіно Бєлгородської області. Власне, витягнули з-під завалів мертвих 5 осіб.
Начальник ГУР Буданов заявив, що близько 70 українських безпілотників проти ночі 14 червня атакували російську авіабазу "Морозовськ" в Ростовській області.
Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені літаки,
На засіданні Ради Безпеки ООН постпред України Сергій Кислиця. Він звернув увагу на так звані "миротворчі пропозиції" Путіна, зазначивши, що Москва використовує будь-яку можливість, аби дискредитувати цю мирну ініціативу, а також запустити маніпуляційну риторику.
Абсурдно, що Путін, який спланував, підготував та реалізував разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, у своїй заяві представив себе миротворцем. Цілком передбачувано, що для припинення війни він знову висуває варіанти, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН.
У Львівському ТЦК прокоментували відео, на якому військові застосовують силу для затримання чоловіка у Бродах. Там зазначили, що військовозобов'язаний, який пройшов ВЛК та виявився придатним, уже двічі втікав з призовного пункту. Хотів це зробити втретє.