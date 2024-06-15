Деталі атаки на базу "Морозовськ", маніпуляції від Росії: хронологія 843 дня війни

Українські захисники тримають фронт, відбиваючи атаки ворога. Також вони знищують російських загарбників та їхню техніку.

Субота, 15 червня, – це уже вісімсот сорок третя доба від початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про найголовніші події за день з фронту й тилу.

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