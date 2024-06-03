Нічні вибухи у Харкові, можливі Patriot від Румунії: хронологія 831 дня війни

3 червня 2024, 06:19
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Наші захисники тримають фронт, відбиваючи ворожі атаки. Російські окупанти не припиняють повітряних нападів. Також Збройні Сили України інтенсивно знищують загарбників.

Понеділок, 3 червня, це уже вісімсот тридцять перша доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь найголовніші новини дня.

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02:52, 03 червня

"Мирна" позиція Угорщини

Угорщина ще не вирішила, чи братиме участь у Саміті миру у Швейцарії. Голова МЗС країни Петер Сіярто бідкається, що за столом переговорів "не буде обох сторін конфлікту", а також додає, що "Росія на Угорщину не нападала".

Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, – прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом.

01:57, 03 червня

Головне управління розвідки запустило портал "Війна і санкції". На ньому ГУР МО викриває спонсорів та співучасників російської агресії.

00:53, 03 червня

Patriot від Румунії

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявила, що розглядає можливість передачі Україні системи ППО Patriot. Однак спочатку спеціалісти повинні провести детальний аналіз, аби відповідне рішення не вплинуло на безпеку самої Румунії.

00:15, 03 червня

Газета The New York Times опублікувала розслідування про те, як росіяни у 2022 році викрали з Херсонського дитячого будинку 46 дітей. За словами журналістів, деяких з цих неповнолітніх віддали на всиновлення у російські сім'ї.

Вибухи у Харкові

У Харківській області о 23:35 (2 червня) оголосили повітряну тривогу. Уже через пів години журналісти повідомили про серію вибухів. За попередньою інформацією, вони лунали неподалік від Харкова.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак