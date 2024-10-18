Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного, – DeepState

Російські загарбники продовжують штурмові й наступальні дії на Покровському напрямку. Окупанти могли дещо просунутися в Донецькій області.

Аналітики DeepState вночі 18 жовтня оновили карту бойових дій. Зазначили, що агресор просунувся в кількох населених пунктах.

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Що відбувається на фронті

Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного,

– написали в DeepState.

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Просування агресора в Часовому Яру: дивіться на карті

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Окупанти просунулися в Максимільянівці: дивіться на карті

Що відбувається біля Цукуриного: дивіться на карті

Яка ситуація на Покровському напрямку