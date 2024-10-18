Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного, – DeepState
Джерело:DeepState
Російські загарбники продовжують штурмові й наступальні дії на Покровському напрямку. Окупанти могли дещо просунутися в Донецькій області.
Аналітики DeepState вночі 18 жовтня оновили карту бойових дій. Зазначили, що агресор просунувся в кількох населених пунктах.
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Що відбувається на фронті
Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного,
– написали в DeepState.
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Просування агресора в Часовому Яру: дивіться на карті
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Окупанти просунулися в Максимільянівці: дивіться на карті
Що відбувається біля Цукуриного: дивіться на карті
Яка ситуація на Покровському напрямку
- Зауважимо, що станом на 22:00 17 жовтня, за даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку впродовж минулого дня агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій.
- Найбільша активність окупантів зберігається в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. На цьому напрямку захисники вже відбили 35 атак, ще 10 боєзіткнень станом на вечір четверга – тривали.
- До речі, в Генштабі також повідомили, що за день втрати Росії на Покровському напрямку склали щонайменше 365 осіб – вбитими та пораненими.
- Також наші воїни знищили 3 танки, 1 бойову броньовану машину, 1 радіолокаційну станцію. Окрім того, пошкодили 1 танк, 1 БТР, два БМП, 1 ворожу гармату й 3 автомобілі.