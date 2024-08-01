Найгарячіша ситуація – на Покровському напрямку: карта бойових дій 1 серпня

Українські захисники 890 добу дають потужну відсіч російським загарбникам на фронті. Ворог продовжує спроби штурмів позицій Сил оборони на кількох важливих напрямках.

За минулу добу на передовій відбулося понад 150 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Гуцуляк в ефірі телемарафону розповів деталі про ситуацію на фронті, інформує 24 Канал

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Яка ситуація на фронті

кількість атак за добу становила 8. ЗСУ відбивали штурмові дії ворожих військ біля Тихого та Вовчанська.

Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті

відбулося 8 бойових зіткнень поблизу Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки.противник атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського та Новосергіївки.українські захисники відбивали 4 штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.

Ситуація в районі Часового Яру, Богданівки: дивіться на карті

російські ворожі війська здійснили 26 штурмових дій неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.українські Сили оборони відбили 55 штурмових дій ворога в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ зупинили 13 атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.російські війська здійснили 12 штурмів біля Великої Новосілки та Водяного.відбито 6 штурмових дій, які здійснив ворог, на лівобережжі Дніпра.

За словами речника Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські загарбники завдали по позиціях наших військ на по населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 5 ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 103 керовані авіаційні бомби.

Ворог також здійснив понад 4600 обстрілів, з них 104 – із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника – не виявлено.

В Генштабі ЗСУ додали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.