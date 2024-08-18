Понад 130 бойових зіткнень, гарячим залишається Покровський напрямок: карта фронту 18 серпня

Українські захисники 907 добу дають потужну відсіч російським окупантам на фронті. Противник намагався штурмувати позиції ЗСУ на кількох важливих напрямках.

Зокрема, багато штурмових і наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

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Що відбувається на напрямках фронту

відбулося 6 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Що відбувається в районі Вовчанська: дивіться на карті

за добу відбулося 10 ворожих атак. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога біля Берестового та Стельмахівки.окупанти атакували 24 рази. Ворог намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.ЗСУ відбивали 9 штурмових дій російських вояк поблизу Спірного, Виїмки та Переїзного.ворог атакував 12 разів, поблизу Часового Яру та Іванівського. Ситуація контрольована.

Противник атакував поблизу Часового Яру та Іванівського: дивіться на карті

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противник, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.Сили оборони відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ відбили 8 атак в напрямку Красногорівки., за уточненою інформацією, окупанти здійснили 3 атаки наших позицій неподалік Вугледара.дві спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали.ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.