У ЗСУ назвали населені пункти, які Росія намагається захопити після Авдіївки

В Оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Таврія" повідомляють про спроби Росії захопити після Авдіївки ключові пункти населені пункти Донеччини, а також – активність ворога на Новопавлівському напрямку.

Після виходу Збройних Сил з Авдіївки, російські сили зосередили увагу на захопленні Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій 8 березня, акцентуючи на 27 штурмових спробах ворога за один день, – інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

Дивіться також Майдан-3, ІПСО 1917 року та легітимність Зеленського: як Росія розхитуватиме Україну у 2024

Яка ситуація на фронті

"Найактивнішим у нас є Новопавлівський напрямок – це на захід від міста Мар'їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївка та Побєда, і Красногорівки", – констатував спікер.

Також Лиховій зазначив, що Роботине на Запоріжжі, яке було деокуповане українськими військами минулого літа, стало принциповою ціллю для росіян. Вони не припиняють атак, попри шалені втрати та ефективний вогневий контроль з боку ЗСУ.

Ворог кидає значні ресурси та б'ється об Роботине, як лобом об стіну, але успіху не має. Зазнають там дуже великих втрат, але не полишають цих спроб,

– наголосив Лиховій.

За словами спікера, на Оріхівському напрямку війська загарбників діють дещо непередбачувано, накопичуючи сили для масштабних атак. Однак здебільшого спроби наступів окупантів завершуються для них зменшенням особового складу.

Важливо, що росіяни не здаються та переходять до тактики малих штурмових груп. Водночас Роботине, хоч і зруйноване, залишається під контролем українських військ.

Дивіться також Ворог захопив Степове, Сєверне, ЗСУ просунулись в Табаївці: як змінилася лінія фронту за тиждень

Загалом ситуація на фронті залишається напруженою, але ЗСУ утримують оборону та контролюють ситуацію, наперекір спробам противника змінити хід бойових дій. Роботинський виступ, який став символом контрнаступу, продовжує бути під надійним захистом українських захисників.

Додамо, що 17 лютого Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський оголосив, що українські війська виходять з Авдіївки на Донеччині. Згодом стало відомо, що вони зайняли оборону на визначених рубежах. До того упродовж тривалого часу Росія намагалася оточити місто, але наші захисники його обороняли.