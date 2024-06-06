Ситуація на Харківському напрямку: на чому зараз зосередилися окупаційні війська
На Харківському напрямку окупаційні війська проводять перегрупування своїх військ. Крім цього, загарбники заводять додаткові резерви.
Про це повідомив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин в ефірі "Ми-Україна", інформує 24 Канал.
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Що відбувається на Харківському напрямку
За словами Віталія Литвина, підрозділи бригади Гвардії Наступу "Рубіж" задіюються саме на Харківському напрямку – неподалік від населеного пункту Липці. Також він зазначив, що минула доба минулої доби відбувалися штурмові дії з боку противника.
Офіцер розповів, на чому зараз зосередилися окупанти на Харківському напрямку.
Зараз на цьому напрямку противник більше зосередив зусилля на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд. Зараз вони взагалі проводять перегрупування своїх військ, заводять додаткові резерви, щоб поновити з новою потужністю штурмові дії не тільки на напрямку Липці, а також і на напрямку Вовчанськ,
– розповів він.
Що говорять у західних ЗМІ про наступ на Харківщину: останні новини
- Автор матеріалу для британського видання The Telegraph – Девід Акс наголосив, що, ймовірно, метою росіян могла бути або спроба захопити Харків, або створити буферну зону в області, чи просто відволікти ЗСУ від наступу на Донбасі. Проте майже через місяць після початку це вже не має значення.
- У матеріалі зазначається, що наступ Росії до Дня Перемоги провалився за всіма пунктами. Там зазначили, що наша держава може висловити вдячність "стійкості своєї втомленої піхоти, передбачливості своїх лідерів, поспішним постачанням боєприпасів зі Сполучених Штатів і, рівною мірою, чистій дурості та надмірній самовпевненості лідерів Росії".
- Автор також зазначив, що наголосив, що якщо метою росіян було наступити на Харків і захопити велике українське місто, вони провалилися за кілька днів. Водночас журналіст підкреслив, якщо головною метою наступу була буферна зона, наступ не тільки провалився – він мав серйозні негативні наслідки. Деталі – читайте в матеріалі.