"Це був лише початок": Нетаньягу обіцяє Сектору Гази нові удари небаченої сили

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав поточні авіаудари по Сектору Гази початком. За його словами, попереду нова масована атака.

Війна на Близькому Сході триває третій день, Ізраїль уже мобілізував 300 тисяч резервістів, хакери атакували сайт Кнесету, а в кібуці Бері знайшли 100 убитих. У понеділок 9 жовтня Нетаньягу звернувся до ізраїльтян.

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"Ворог отримає війну"

У своєму восьмихвилинному виступі Нетаньягу сказав, що удари, вже завдані по Газі, були лише початком, а попереду значно серйозніші атаки. Також він порівняв бойовиків із ХАМАС із терористами з ІДІЛ і висловив упевненість у перемозі.

Звірства, скоєні ХАМАС, не бачили від часів звірств ІДІЛ. Дітей, звʼязаних і страчених разом із членами їхніх сімей, молодих дівчат і хлопців, розстріляних у спину, страчених, інші звірства, які я не буду тут описувати... Ми завжди знали, що таке ХАМАС. Тепер весь світ знає. ХАМАС – це ІДІЛ,

– висловився ізраїльський прем'єр.

"ХАМАС хотів війну і отримав її, але ми переможемо його так само, як світ переміг ІДІЛ", – каже він.

Наступ на ХАМАС Нетаньягу анонсував найближчими днями. Палестинці відчуватимуть на собі відповідь Ізраїлю "протягом багатьох поколінь" і усвідомлять, що напад був помилкою. Прем'єр пообіцяв дістати ХАМАС звідусіль.

Також Нетаньягу закликав створити уряд національної єдності, куди б увійшли і опозиційні політики. Він покликається на досвід створення такого уряду під час Шестиденної війни 1967 року. Іще він подякував за підтримку Джо Байдену.

Нетаньягу назвав п'ять цілей, на яких треба сконцентруватися державі зараз:

перемогти терористів (дехто все ще на територію Ізраїлю);

підготуватися до масштабної наступальної операції у Секторі Гази;

зберегти спокій на інших фронтах;

мобілізувати міжнародну підтримку;

об'єднати країну.

Це не перший виступ прем'єра за останній час