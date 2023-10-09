"Це не звичайна війна": журналіст розповів про ситуацію в центрі Ізраїлю

В Ізраїлі триває збройний конфлікт. Наразі в центрі країни відносно спокійно, а от прикордонні населені пункти страждають від обстрілів.

Відбуваються ракетні та мінометні удари. Про це 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський.

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Обстріли тривають

За словами журналіста, 9 жовтня в центрі країни відбулося декілька обстрілів. Вони супроводжувалися відповідними сигналами повітряної тривоги та було чутно звуки роботи систем протиповітряної оборони.

"Було чутно звуки як система "Залізний купол" збивала ракети, які летіли з Сектора Гази. Але ізраїльтяни знають як себе поводити. Всі інструкції давно відпрацьовані. Існують алгоритми поведінки, про них розповідають в школах, дитячих садочках, у ЗМІ – люди знають як себе поводити", – розповів він.

Янушевський наголосив, що важливо дотримуватися усіх безпекових рекомендацій, аби вберегти своє життя. Останні події в країні він називає безпрецедентними.

Це не звичайна війна. Сьогодні у другій половині дня дуже багато стало літати вертольотів. І знову у нас дуже непроста ситуація склалася на північних кордонах,

– відзначив журналіст.

Мовиться про те, що до конфлікту долучилися бойовики формування Хезболла. 9 жовтня повідомлялося: вони проникли на північну територію Ізраїлю з Лівану. Згодом стало відомо, що ЦАХАЛ ліквідував бойовиків. Армія оборони Ізраїлю за допомогою гелікоптерів обстежувала територію. Разом з цим у Хезболлі заперечували свою участь.

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