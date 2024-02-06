Болючий напрямок, – Гуменюк пояснила, як росіяни використовують Кінбурнську косу
На Кінбурнській косі зберігається напружена ситуація. Звідти ворог намагається відвертати увагу українських військових від Херсонського напрямку.
Для цього російські окупанти часом посилюють обстріли на Очаківському й Куцурубському напрямках, сказала 24 Каналу речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Однак українське командування все бачить і вираховує.
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"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована – і це для мене особисто дуже болючий напрямок", – зазначила Гуменюк.Зверніть увагу! Особливість географії цієї ділянки фронту полягає в тому, що на ній перетинаються Миколаївська й Херсонська області.
Росіянам тривожно на Кінбурнській косі
Окупанти відчувають небезпеку на Кінбурнській косі, зокрема в Миколаївській її частині. Крім того, вони почали відмовлятись від артилерії, застосовуючи натомість FPV-дрони.
Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів,
– констатувала Гуменюк.
Коли відправляють на Кінбурнську косу, росіяни розуміють, що це квиток в один кінець. Їм одразу прилітає у відповідь, тож фактично ця позиція більше не функціює.
Що відбувається на лівобережжі Херсонщині: останні новини
- З літа 2023 року українські військові утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Велику роль у цій унікальній операції відіграли прикордонники.
- Водночас ворог не полишає спроб витиснути захисників з лівого берега. Упродовж доби може бути близько 10–15 штурмів, але Сили оборони їх усі відбивають.
- До слова, російські командири не дозволяють застосовувати бронетехніку. Окупанти йдуть пішими групами й гинуть у стрілецьких боях.