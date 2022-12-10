Це результати роботи нового керівника САП, – юрист про розслідування корупції під час війни

В умовах війни є чиновники, які намагаються реалізувати свої корупційні схеми. Боротьба з ними пришвидшить перемогу України.

Про це для 24 каналу розповів юрист Центру протидії корупції Вадим Валько. Він зазначив, що боротьба з топкорупцією в Україні – це завдання антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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"Матеріали, які вони знаходять, та обвинувальні акти розглядає Вищий антикорупційний суд. НАБУ й САП довели свою ефективність. Особливо, її продемонстрували після призначення незалежного керівника антикорупційної прокуратури", – розповів Валько.

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В Україні борються з корупцією

За словами юриста, після обрання Олександра Клименка головою САП наприкінці липня є колосальні результати. Валько зазначив, що по величезній кількості справ, які не рухались роками, почали з'являтися підозри й обвинувачення.

Можемо згадати справу нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Він отримав підозру влітку. Можемо згадати підозру Микитасю, який отримав чи не рекордний хабар в історії України. Можемо згадати справу Насірова, який тепер сидить в СІЗО. У нього застава у пів мільярда гривень, – сказав юрист.

Він додав, що цього тижня була гучна справа щодо злочинної організації в Одесі. Зокрема, перші 2 заступники Геннадія Труханова отримали підозри.

"Якраз в цій справі яскраво продемонстрували навіть в умовах ракетних обстрілів, коли немає світла, то все одно САП працює й обшуки проходили без світла в мерії Одеси", – наголосив Валько.

Не вистачає ресурсу

Як зазначив юрист, третина прокурорів САП з перших днів мобілізувалася і не може повернутися до роботи. Валько вважає, що влада повинна повернути цих прокурорів й ефективно використовувати їхній ресурс. На його думку, подолання корупції прискорить нашу перемогу.

"У перші дні вторгнення всі зрозуміли, що треба йти захищати країну. Було не до активної антикорупційної роботи. Проте зараз бачимо, що корупціонери повернулися до старого способу життя. Вони не виїхали й залишаються в Україні. Щотижня у нас 2 –3 гучні випадки в НАБУ, САП і ВАКС", – додав Валько.

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