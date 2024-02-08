Ворог обмежений у використанні бронетехніки, – Гуменюк розповіла про дії росіян на лівому березі

Бійці ЗСУ підняли державний прапор у Кринках на лівому березі Дніпра. Це важливий крок у відповідь на ворожу пропаганду. Наші підрозділи тримають оборону.

Про це 24 Каналу наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Це потужний сигнал.

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"Дійсно підняття прапору було позначенням того, що ніхто нас звідти не вибив, незважаючи на гучні заяви російських пабліків. Також це потужний сигнал для місцевого населення, що ми продовжуємо виборювати для себе там плацдарми в більшому сенсі для того, щоб закріпитися міцніше і мати змогу просуватися далі", – зазначила вона.

Що відбувається на лівому березі Дніпра

Наталія Гуменюк зазначила, що нашу оборону ускладнюють території. За спинами українських захисників – річка Дніпро, а за росіянами – суходіл, де вони встигли побудувати значні оборонні споруди. Але навіть за цих умов ворог обмежений у використанні бронетехніки під час проведення штурму.

"Можемо засвідчити, що класична тактика проведення подібних штурмових дій передбачає підтримку сухопутних підрозділів за допомогою бронетехніки. Але втрачаючи її в неймовірних кількостях на перших штурмах, військове командування угруповання "Днепр", яке знаходиться на лівому березі з російського боку, припинили використання бронетехніки. Отже, вони вірять в Сили оборони, що коли ми підтягнемо туди свою бронетехніку, ворогу також буде вона потрібна для гідної протидії", – пояснила речниця.

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