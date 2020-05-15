Що відбувається у метро Києва в період карантину: промовисте відео

Поки метро Києва у період карантину призупинило роботу та не перевозить пасажирів, у ньому все ж не припиняється життя. Зокрема, у київській підземці зараз тривають всі необхідні роботи щодо оновлення та утримання інфраструктури.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час традиційного відеобрифінгу 15 травня. Відео заходу транслювала на ютьюбі Київська міська державна адміністрація.

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Які зараз роботи тривають у метро Києва

Заміна рейок

Ремонт ескалаторів і вагонів тощо.

Також, за словами, Кличка розпочали роботу за програмою доступності на станціях Лук’янівська та Сирець.

Зокрема, там планують:

облаштувати тактильні смуги,

встановити навігацію,

замінити вхід, аби маломобільні громадяни мали мобільний доступ.

Крім того, в київському метрополітені регулярно відбувається дезінфекція.

Що дезінфікують у метро Києва

Потяги,

Вестибюлі,

Каси,

Платформи на станціях.

Кличко наголосив, що після відновлення роботи підземки ці заходи значно посилять.

Також він показав відео, який вигляд сьогодні має метро столиці. Мер Києва побував на двох станціях підземки.

Що стосується метро. Ми – готові будемо відновити його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити,

констатував Кличко.

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Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме.

, згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме. Вже з 11 травня Україна почала послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

Другий етап виходу України з карантину має стартувати 22 травня. У його межах мають відкрити дитячі садочки, відновити проведення спортивних змагань і роботу громадського транспорту.

У його межах мають відкрити дитячі садочки, відновити проведення спортивних змагань і За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться.

, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки . А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

А 14 числа Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. Станом на 15 травня в Україні підтвердили 17 330 випадків COVID-19. 4 473 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 476 інфікованих померли.



План відновлення транспортного сполучення / Інфографіка 24 каналу