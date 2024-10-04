Виснаження і великі втрати: в "Атеш" розповіли про ситуацію в лавах російських вояк на Донеччині
Джерело:"Атеш"
Солдати армії країни-агресорки, боячись ударів Сил оборони пересуваються між своїми позиціями в Донецькій області на цивільних автомобілях.
Про це розповіли у партизанському русі ""Атеш"" із посиланням на свого агента у 132 окремій мотострілецькій бригаді російської армії.
Дивіться також У Курській області прогримів потужний вибух: ""Атеш"" влаштував диверсію
Яка ситуація в лавах окупантів на Донеччині
Моральне та фізичне виснаження, відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті руйнують підрозділ зсередини,
– розповіли в ""Атеш"" про ситуацію в бригаді.
Через страх, що місце дислокації буде виявлено, командування заборонило своїм воякам користуватися військовою технікою. Між позиціями росіяни пересуваються на цивільних автомобілях.
Партизани "Атеш" також опублікували фото з ворожих позицій в Донецькій області.
Окупанти пересуваються на цивільних автомобілях між позиціями на Донеччині / Фото ""Атеш""