Виснаження і великі втрати: в "Атеш" розповіли про ситуацію в лавах російських вояк на Донеччині

Солдати армії країни-агресорки, боячись ударів Сил оборони пересуваються між своїми позиціями в Донецькій області на цивільних автомобілях.

Про це розповіли у партизанському русі ""Атеш"" із посиланням на свого агента у 132 окремій мотострілецькій бригаді російської армії.

Дивіться також У Курській області прогримів потужний вибух: ""Атеш"" влаштував диверсію

Яка ситуація в лавах окупантів на Донеччині

Моральне та фізичне виснаження, відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті руйнують підрозділ зсередини,

– розповіли в ""Атеш"" про ситуацію в бригаді.

Через страх, що місце дислокації буде виявлено, командування заборонило своїм воякам користуватися військовою технікою. Між позиціями росіяни пересуваються на цивільних автомобілях.

Партизани "Атеш" також опублікували фото з ворожих позицій в Донецькій області.

Окупанти пересуваються на цивільних автомобілях між позиціями на Донеччині / Фото ""Атеш""