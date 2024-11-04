Лінія зіткнення наразі стабілізована, – ОТУ "Луганськ" про ситуацію в Торецьку

На всіх напрямках фіксуються накопичення окупантів. Зокрема, це спостерігається і на Торецькому напрямку.

Проте зараз в самому місті лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, пише 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

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Що відбувається в Торецьку

За словами речниці ОТУ "Луганськ", на всіх напрямках "є накопичення росіян, вони підтягують якісь свої резерви".

І на Торецькому напрямку так само ми це спостерігаємо, однак зараз в самому місті лінія бойового зіткнення – ми її стабілізували, усі спроби штурмів ворога зупиняються і стримуються,

– сказала вона.

Додамо, що в Генштабі оприлюднили оновлені дані станом на ранок 4 листопада щодо російського вторгнення, зокрема вказали про ситуацію на Торецькому напрямку. Відповідно до інформації Генштабу ЗСУ, авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Диліївка на Торецькому напрямку, до того ж ворог 4 рази намагався просунутися вперед у районі Торецька.