Напівживі та кашляють: окупанти передають "привіт" з-під Вугледара
Джерело:Юрій Бутусов
Росія намагається довести, що вона хоч на щось здатна, тому кидає своїх військових у "зуби ЗСУ" до Вугледара. Саме це місто забрало в окупантів величезну кількість техніки.
Український журналіст Юрій Бутусов опублікував відео російського солдата. Загарбник на ролику розповідає, як наші воїни їх обстрілюють.
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"Товариш" вже два дні поранений
Російський танкіст показав, як на тлі палаючого танка лежить його поранений побратим Андрюха. Окупант заявив, що той вже 2 дні лежить поранений в окопі.
В самого ж автора відео на лиці численні рани від дрібних уламків, а інші його товариші по службі лежать на землі й постійно кашляють. Ба більше, у таких умовах окупанти продовжують прославляти Росію, яка відправила їх гинути в Україні.
Потім росіянин показує, як на горизонті горить його танк. Водночас окупант зазначає, що ситуація складна, "але вони давлять".
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Яка ситуація у Вугледарі: останні новини
- У розслідуванні NYT розповіли, що російські окупанти продовжували робити серйозні помилки та висувати танкові колони в українські засідки під час нещодавнього наступу поблизу Вугледара. Тоді ж загарбники втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів, що змусило їх вдаватися до фронтальних атак піхоти.
- Відео кладовища російських танків під Вугледаром опублікували бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Судячи з кадрів, загарбники намагались прорвати позиції наших воїнів та наступати під Вугледаром.
- Журналіст проєкту "Донбас.Реалії" Олександр Демченко розповів, що Росія намагалася сконцентрувати біля Вугледара елітні підрозділи своєї армії. Зокрема, окупанти нагнали туди морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. Він додав, що на цій ділянці ворог не має жодного успіху чи просування. Хоча Вугледар насправді – набагато менше місто, ніж Бахмут.