Напівживі та кашляють: окупанти передають "привіт" з-під Вугледара

Росія намагається довести, що вона хоч на щось здатна, тому кидає своїх військових у "зуби ЗСУ" до Вугледара. Саме це місто забрало в окупантів величезну кількість техніки.

Український журналіст Юрій Бутусов опублікував відео російського солдата. Загарбник на ролику розповідає, як наші воїни їх обстрілюють.

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"Товариш" вже два дні поранений

Російський танкіст показав, як на тлі палаючого танка лежить його поранений побратим Андрюха. Окупант заявив, що той вже 2 дні лежить поранений в окопі.

В самого ж автора відео на лиці численні рани від дрібних уламків, а інші його товариші по службі лежать на землі й постійно кашляють. Ба більше, у таких умовах окупанти продовжують прославляти Росію, яка відправила їх гинути в Україні.

Потім росіянин показує, як на горизонті горить його танк. Водночас окупант зазначає, що ситуація складна, "але вони давлять".

Увага, нецензурна лексика! Російський танкіст розповідає про ситуацію з-під Вугледара: дивіться відео 18+

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