В Україні вперше відзначають День Європи: що відомо про свято

В Україні 9 травня відзначають День Європи. Україна вперше за двадцять років долучиться до заходів з нагоди Дня Європи.

Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав указ про святкування Дня Європи. Його відзначатимуть щороку 9 травня, пише 24 Канал.

Дізнайтесь більше В Україні 9 травня відзначатимуть День Європи: Зеленський підписав указ

Також президент пропонує перенести дату відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на 8 травня.

Що Зеленський сказав про День Європи

Глава держави заявив, що Україна, як і 80 років тому, б'ється проти тотального зла, маючи на увазі війну з Росією. За його словами, Україна бореться за своє майбутнє та Європи.

І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи. Європи об'єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є й буде,

– сказав Зеленський.

Відтак, з 9 травня 2023 року українці будуть вшановувати історичну єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм.

Також Зеленський зазначив, що День Європи важливий у тому контексті, що Європа вже 9 років та 15 місяців повномасштабної російської агресії підтримує Україну.

Що відомо про День Європи

9 травня відзначається як День Європи в усіх країнах Європейського Союзу на честь єдності та миру на континенті. Дата була офіційно визначена у 1985 році під час саміту Європейської Ради.

Ця дата була обрана, оскільки 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман запропонував нову наднаціональну спільноту як форму організації для європейських держав.

Громада мала на меті запобігання війнам і розширення економічної співпраці для підвищення рівня життя. Шуман підкреслив, що це перший крок до об'єднаної Європи.

У результаті 18 квітня 1951 року в Парижі був підписаний договір про створення Європейської спільноти вугілля та сталі. Спершу його ратифікували шість країн: Франція, Німеччина, Італія та країни Бенілюксу – Бельгія, Нідерланди й Люксембург.

Організація була відкрита для інших європейських країн. Нині вважається, що Декларація Шумана офіційно започаткувала процес європейської інтеграції. Саме тому в ЄС 9 травня відзначається День Європи.

9 травня визнано датою народження Європейського Союзу. Доти День Європи відзначали 5 травня. Річ у тім, що 5 травня 1945 року була створена Рада Європи.

День Європи є важливою подією в календарі як для країн-членів ЄС, так і для країн, що перебувають у процесі євроінтеграції. Цього дня вулиці міст усього континенту прикрашені прапорами Європейського Союзу. З нагоди цієї події організовуються різноманітні заходи, такі як лекції про європейські цінності та екскурсії до установ ЄС.

Дві країни, Люксембург і Косово, визнали День Європи офіційним святом.

Як День Європи будуть відзначати в Україні

Україна відзначає День Європи під звуки повітряної тривоги та ракетних ударів. Вночі українські військові знищили 23 з 25 крилатих ракет, які Росія спрямувала на мирних українців.

Вперше Україна зустрічає свято у новому статусі країни-кандидата на вступ до ЄС, який отримала влітку 2022 року.

З нагоди Дня Європи до Києва 9 травня приїхала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Приємно повернутися у Київ. Де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке доречне місце для святкування Дня Європи. Я вітаю рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня День Європи також тут, в Україні,

– мовиться у дописі фон дер Ляєн.

Як повідомило Суспільне, з нагоди святкування в Києві відкриються дві вуличних експозиції: