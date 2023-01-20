У важкому стані з опіками: постраждалих у Броварах транспортують за кордон, їм потрібна допомога
Джерело:Ігор Сапожко
Внаслідок падіння гелікоптера у Броварах постраждали 25 людей. Дві родини поранених відправлять на лікування до Австрії.
Про це написав міський голова Броварів на Київщині Ігор Сапожко.
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"Дві родини постраждалих, які були в опіковому центрі, лікуватимуть за кордоном. Зараз вони в одній з клінік Львова, готуються до перельоту в Австрію. Це Оксюти Надія (мама) та Аліса (донька), Дереки Сергій (тато) та Анна (донька)", – розповів мер.
Стан Аліси важкий
Аліса Оксюта потрапила під вибухову хвилю у Броварах, коли йшла з мамою до дитячого садка. Наразі вони у важкому стані.
"Обоє в реанімації у Києві. Надя вкрила Алісу собою, як справжня мама", – написала в день трагедії хрещена мати Аліси.
Постраждала дитина займалася карате. Тренер Сергій Опенько закликав допомогти Алісі та її мамі.
Не встигли сховатися
У коментарі "Українській правді. Життя" хрещена мати постраждалої 5-річної Ані Дереки Яна Шейко розповіла, що дівчинка з батьком йшли в садочок вранці 18 січня. Вони почули звук гелікоптера, але не встигли сховатися й отримали опіки.
Багато людей чули той звук, щось гуділо. Думали, дрон, а потім побачили, як знижується гелікоптер, – сказала Яна.
Вона пригадала, що мама Ані одразу прибігла на місце трагедії, але на той час її рідних відправили у Броварську лікарню. Згодом їх транспортували в опіковий центр у Києві, а звідти – до Львова.
За словами Яни, стан дитини стабільно важкий. Проте вона перебуває у свідомості.
"Стан батька трохи легший, однак він у пригніченому моральному стані. Мама і старший син наразі перебувають з ними", – сказала Яна.
Вона додала, що родина потребує фінансової допомоги.Важливо! Допомогти Дерекам можна за реквізитами, або на картку 4441114424543203 (Катерина Дерека, мама Анни).
Дитина потребує пересадки шкіри
У реанімації Київського опікового центру перебуває Олександра Бреус. Через пожежу в дитячому садочку її тіло на 30% в опіках. Дитині потрібна пересадка шкіри. Вона з мамою Оленою була в роздягальні, коли впав гелікоптер.
"Мама теж постраждала, її руки сильно обпечені", – написала журналістка і громадська діячка Вікторія Сюмар.
Наразі Олександрою Бреус опікується благодійний фонд "Прагнення".
Реквізити для збору благодійних коштів для Саші:
UA903226690000026004300125059
Код 35875561 МФО 322669 АТ "Ощадбанк"
Картковий рахунок АТ "Ощадбанк":
5167 8032 1582 3498
Картковий рахунок monobank:
4441 1144 0569 1542
картка тата Олександра:
4149439317434490 Бреус Олександр
Хто ще перебуває у лікарні
За словами Сапожка, незабаром з Київського опікового центру поїде Анна Ющенко. Також до остаточного рішення лікарів в опіковому центрі перебуватиме Ірина Бондарчук з донькою Владиславою та Людмила Мотас – бухгалтерка садочка.
"Їх теж готові прийняти за кордоном після остаточного вердикту медиків. Транспортування та переліт до Австрії постраждалих знаходиться під контролем Міністерства охорони здоров'я України та особисто міністра Віктора Ляшка", – додав Сапожко.
Катастрофа у Броварах: коротко
- Гелікоптер ДСНС впав на дитячий садок вранці 18 січня. На борту перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ.
- Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей. Серед них міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Поранення отримали 25 людей. Серед них 11 дітей.
- Наразі триває слідство під контролем СБУ, щоб встановити причину трагедії.