Не варто взивати до їхньої совісті – це трата ресурсів, – снайпер ЗСУ про побиття в храмі УПЦ МП
У мережі з’явилося відео, де в Хмельницькому представники УПЦ МП побили військовослужбовця. Та це були не священники.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив релігієзнавець, снайпер ЗСУ Юрій Чорноморець. Він уточнив, що у побитті брав участь мирянин, який допомагає священникам. За даними депутата Хмельницької облради Віктора Бурлика, конфлікт виник, коли армієць запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоби вони перестали ходити до Московського патріархату.
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"Почалася штовханина, в якій брали участь священники, але якщо для вас це людина в рясі, то це не є людина в рясі – це є людина в стихарі. Тобто, це мирянин, який просто прислужує, допомагає священникам", – заявив він.
Він зауважив, що ця людина була не у священному сані.
"Ще, до такого, щоби саме священник там бив, не дійшло", – наголосив Чорноморець.
Релігієзнавець зауважив, що був випадок, коли священник УПЦ МП бив хрестом священника ПЦУ на похоронах військового.
"Коли, власне, священник ПЦУ постави питання: "Як це так, що все-таки цей військовий був убитий тими, хто очолює цю церкву, благословляє війну, благословляє геноцид в Україні", – сказав він.
Як закінчити "епоху" УПЦ МП
Юрій Чорноморець переконаний, що все це закінчити в Україні дуже просто. Він зауважив, що в нас залишилася остання російська організація, і вона, на жаль, є релігійною.
"Тому тут, звичайно, ми, Україна, повинні зберігати високі свободи релігійної свободи, які у нас найкращі в Європі. У нас найбільша свобода віросповідання, найменше обмежень", – наголосив він.
Релігієзнавець переконаний, що треба ухвалити законопроєкт Кабміну про те, щоб був заборонений Московський патріархат повністю як релігійна організація в Україні.
І жодна релігійна громада окремо або чернеча спільнота, або семінарія не могла входити в Московський патріархат, мати з ними відносини навіть афілійованості, не те, що там певний зв’язок підкореності,
– вважає він.
Він зауважив, що це має бути саме реалізація цього законопроєкту, а не закон про перейменування чи "видавлювання" потроху із Києво-Печерської лаври.
Що відомо про побиття військового в храмі УПЦ МП в Хмельницькому: дивіться відео
"Паразити" в Україні
Окрім того, він впевнений, що за те, що відбувається в церкві, має відповідати єпископат, а не окремо священники чи тим більше миряни.
"За все, що відбувається в церкві, несе повністю відповідальність керівництво. Тобто, це близько 100 церковних генералів таких", – заявив він.
Чорноморець припустив, що з них 10 – 15 вже або поїхали до Росії, або перебувають на тимчасово окупованих територіях України.
Відповідно, інші 85 все ще є "паразитами" на нашій землі. І ми бачимо, які вони ведуть розмови. СБУ оприлюднило розмови Павла "Мерседеса",
– наголосив релігієзнавець.
Він переконаний, що із цих близько 85 людей, можливо, 5 із них про таке не говорять, а всі інші 80 ведуть аналогічні розмови.
"Тероборону називають "ублюдками", ще щось. Навіть ті, хто нібито виступають за Україну, а потім в особистому спілкуванні щодо загиблих воїнів, яких тільки відспівували, говорять: "Дурень, що він пішов на фронт", – розповів снайпер ЗСУ.
Хто і як має нести відповідальність
На його думку, це дуже неприємна ситуація, що є таке керівництво. Він наголосив, що воно відповідальне за систематичну інформаційну війну проти України й за порушення законодавства.
"В Лаврі 36 порушень. Там же ще величезна кількість порушень. Просто інші порушення важко довести. А 36 їм пред’явили. Треба як з Павлом "Мерседесом" арештовувати, документувати всі злочини", – вважає він.
А також, впевнений Чорноморець, допитувати свідків, робити судовий процес і відповідно обмінювати їх на військовополонених.
"Або просто відпускати собі з миром – нехай живуть або нехай відсиджуються в зоні. Тут повинна бути відповідальність. Люди звикли бути недоторканою "сектою" у нас, бути певною псевдоелітою", – розповів снайпер ЗСУ.
Він переконаний, що з цим необхідно завершувати, адже, це люди, які навіть через понад рік повномасштабної війни не знайшли в собі сили розірвати з Московським патріархатом канонічний зв’язок.
За словами Юрія Чорноморця, релігієзнавча експертиза встановила, що вони до цього часу є частиною саме Московського патріархату Російської православної церкви. Тож, відповідно, мають нести відповідальність за те, що коли весь народ позбувся всього російського, у нас є ціла російська релігійна організація. І з цим, переконаний він, варто закінчувати, а рядові віряни та священники страждати не мають.
Зокрема, я закликаю всіх не ходити не провокувати, не взивати ось так от їх до совісті їхньої, як оцей зробив військовий. Це абсолютна трата ресурсів даремно,
– наголосив снайпер ЗСУ.
Необхідна ліквідація
Релігієзнавець вважає, що це навпаки налаштовує цих "фанатиків", аби вони там залишалися й трималися з цим керівництвом. Він переконаний, що нині СБУ має до цього долучитися.
"Треба просто "широкий" загребти, подивитися. Все це спільники Павла "Мерседеса". Подивитися, що у них там в телефонах, в соцмережах, подивитися на їхні розмови всі", – розказав він.
Юрій Чорноморець вважає, що треба робити висновки, що Україні необхідно "стяти голову" цій організації та ліквідувати її юридично. І нехай потім рядові віряни та священники вже або перевиховуються, або приєднуються до ПЦУ.
"Або самоорганізовуються, але вже без цього керівництва й без, власне, належності до Московського патріархату. Так, ми дуже толерантні. Будь ласка, у нас все, що завгодно, але не Московський патріархат", – підсумував він.
Що відомо про побиття військового в церкві УПЦ МП в Хмельницькому
- В мережі оприлюднили відео, де в одному із храмів Хмельницького представники УПЦ МП накинулися на чоловіка у військовій формі з кулаками. За даними депутата Хмельницької облради Віктора Бурлика, військовий, на якого накинулися, – це Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт добровольцем.
- Депутат повідомив, що конфлікт виник тоді, коли чоловік запитав у присутніх, скільки ще людей має загинути, аби вони перестали ходити до Московського патріархату.
- На інцидент відреагували в УПЦ МП і заявили, що це начебто "провокація". Там переконані, що чоловік на відео не є військовим і він нібито першим напав на священнослужителя.
- За словами ченця храму Олександра Рибчинського, коли диякон виходив, щоби читати "Євангеліє", невідомий чоловік начебто почав його обливати водою й вибивати з рук книгу. Він стверджує, що людина, яка нападала, нібито "не має жодного відношення до військової служби". Рибчинський заявив, що "заяву написав той батюшка, на якого напали".
- У патрульній поліції Хмельницькій області заявили, що патрульні приїхали до храму за викликом вірян. Правоохоронцям повідомили, що чоловік намагається зірвати Богослужіння, розкидає церковні речі та провокує конфлікт. Нині вирішують питання щодо його притягнення до адміністративної відповідальності. Після того, як в мережі з’явилося відео, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296.
- Начальниця сектору комунікацій ГУ Нацполіції Хмельницької області Інна Глега заявила, що нині поліція встановлює усі обставини події. Триває слідство.