Не варто взивати до їхньої совісті – це трата ресурсів, – снайпер ЗСУ про побиття в храмі УПЦ МП

У мережі з’явилося відео, де в Хмельницькому представники УПЦ МП побили військовослужбовця. Та це були не священники.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив релігієзнавець, снайпер ЗСУ Юрій Чорноморець. Він уточнив, що у побитті брав участь мирянин, який допомагає священникам. За даними депутата Хмельницької облради Віктора Бурлика, конфлікт виник, коли армієць запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоби вони перестали ходити до Московського патріархату.

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"Почалася штовханина, в якій брали участь священники, але якщо для вас це людина в рясі, то це не є людина в рясі – це є людина в стихарі. Тобто, це мирянин, який просто прислужує, допомагає священникам", – заявив він.

Він зауважив, що ця людина була не у священному сані.

"Ще, до такого, щоби саме священник там бив, не дійшло", – наголосив Чорноморець.

Релігієзнавець зауважив, що був випадок, коли священник УПЦ МП бив хрестом священника ПЦУ на похоронах військового.

"Коли, власне, священник ПЦУ постави питання: "Як це так, що все-таки цей військовий був убитий тими, хто очолює цю церкву, благословляє війну, благословляє геноцид в Україні", – сказав він.

Як закінчити "епоху" УПЦ МП

Юрій Чорноморець переконаний, що все це закінчити в Україні дуже просто. Він зауважив, що в нас залишилася остання російська організація, і вона, на жаль, є релігійною.

"Тому тут, звичайно, ми, Україна, повинні зберігати високі свободи релігійної свободи, які у нас найкращі в Європі. У нас найбільша свобода віросповідання, найменше обмежень", – наголосив він.

Релігієзнавець переконаний, що треба ухвалити законопроєкт Кабміну про те, щоб був заборонений Московський патріархат повністю як релігійна організація в Україні.

І жодна релігійна громада окремо або чернеча спільнота, або семінарія не могла входити в Московський патріархат, мати з ними відносини навіть афілійованості, не те, що там певний зв’язок підкореності,

– вважає він.

Він зауважив, що це має бути саме реалізація цього законопроєкту, а не закон про перейменування чи "видавлювання" потроху із Києво-Печерської лаври.

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"Паразити" в Україні

Окрім того, він впевнений, що за те, що відбувається в церкві, має відповідати єпископат, а не окремо священники чи тим більше миряни.

"За все, що відбувається в церкві, несе повністю відповідальність керівництво. Тобто, це близько 100 церковних генералів таких", – заявив він.

Чорноморець припустив, що з них 10 – 15 вже або поїхали до Росії, або перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідно, інші 85 все ще є "паразитами" на нашій землі. І ми бачимо, які вони ведуть розмови. СБУ оприлюднило розмови Павла "Мерседеса",

– наголосив релігієзнавець.

СБУ перехопила телефонні розмови митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. В одній із них колишній очільник Києво-Печерської лаври обзиває українську ТрО "ублюдками". Окрім того, він радів, що в Херсоні "російські прапори" і, мовляв, нібито люди через це "довольні". Озвучував Паша "Мерседес" і наративи російської пропаганди. А також заявляв, що нібито на Заході України "немає українців", а "все Польща, Угорщина".

Він переконаний, що із цих близько 85 людей, можливо, 5 із них про таке не говорять, а всі інші 80 ведуть аналогічні розмови.

"Тероборону називають "ублюдками", ще щось. Навіть ті, хто нібито виступають за Україну, а потім в особистому спілкуванні щодо загиблих воїнів, яких тільки відспівували, говорять: "Дурень, що він пішов на фронт", – розповів снайпер ЗСУ.

Хто і як має нести відповідальність

На його думку, це дуже неприємна ситуація, що є таке керівництво. Він наголосив, що воно відповідальне за систематичну інформаційну війну проти України й за порушення законодавства.

"В Лаврі 36 порушень. Там же ще величезна кількість порушень. Просто інші порушення важко довести. А 36 їм пред’явили. Треба як з Павлом "Мерседесом" арештовувати, документувати всі злочини", – вважає він.

А також, впевнений Чорноморець, допитувати свідків, робити судовий процес і відповідно обмінювати їх на військовополонених.

"Або просто відпускати собі з миром – нехай живуть або нехай відсиджуються в зоні. Тут повинна бути відповідальність. Люди звикли бути недоторканою "сектою" у нас, бути певною псевдоелітою", – розповів снайпер ЗСУ.

Він переконаний, що з цим необхідно завершувати, адже, це люди, які навіть через понад рік повномасштабної війни не знайшли в собі сили розірвати з Московським патріархатом канонічний зв’язок.

За словами Юрія Чорноморця, релігієзнавча експертиза встановила, що вони до цього часу є частиною саме Московського патріархату Російської православної церкви. Тож, відповідно, мають нести відповідальність за те, що коли весь народ позбувся всього російського, у нас є ціла російська релігійна організація. І з цим, переконаний він, варто закінчувати, а рядові віряни та священники страждати не мають.

Зокрема, я закликаю всіх не ходити не провокувати, не взивати ось так от їх до совісті їхньої, як оцей зробив військовий. Це абсолютна трата ресурсів даремно,

– наголосив снайпер ЗСУ.

Необхідна ліквідація

Релігієзнавець вважає, що це навпаки налаштовує цих "фанатиків", аби вони там залишалися й трималися з цим керівництвом. Він переконаний, що нині СБУ має до цього долучитися.

"Треба просто "широкий" загребти, подивитися. Все це спільники Павла "Мерседеса". Подивитися, що у них там в телефонах, в соцмережах, подивитися на їхні розмови всі", – розказав він.

Юрій Чорноморець вважає, що треба робити висновки, що Україні необхідно "стяти голову" цій організації та ліквідувати її юридично. І нехай потім рядові віряни та священники вже або перевиховуються, або приєднуються до ПЦУ.

"Або самоорганізовуються, але вже без цього керівництва й без, власне, належності до Московського патріархату. Так, ми дуже толерантні. Будь ласка, у нас все, що завгодно, але не Московський патріархат", – підсумував він.

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