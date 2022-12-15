Легіонери "русского міра": хто потрапив до реєстру іноземних пропагандистів і агентів Кремля

"Русскій мір" дійсно має розгалужену мережу пропагандистів власного терористичного режиму. OSINT-спільнота розслідувачів Molfar почала величезну роботу зі систематизації російських агентів впливу в світі та доводить це конкретними фактами.

Агенти впливу Росії

У часи СРСР в "імперії зла" було чимало агентів, що не лише могли залишати надписи у публічних місцях, але й діяти глибше – впливати на суспільну думку. Нині нахабні графіті російської мовою у цивілізованих країнах (останній гучний приклад – російські вандали у Барселоні) нікуди не зникли, як і не зникли агенти Москви.

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Саме вони засівають у голови людей сумніви та думки про те, що "не все так однозначно", "російські злочини у Бучі можуть бути фальсифікацією", "Європа замерзне", про "українських нацистів" і "підступних біженців", "хороших росіян" і те, що "канал "Дождь" – жертва", що "Путіна не потрібно провокувати", а "Україна сама винна". Таких наративів дуже багато – вони поширюються завдяки роботі російських ЗМІ (таких як "Раша Тудей"), а також пропагандистів, котрі діють під прикриттям, як "журналісти", "публічні інтелектуали", "громадські діячі" чи "гендерні активісти".

Ці особи становлять загрозу національній безпеці своїх країн, адже працюють в інтересах Росії – держави, визнаної світом, як спонсор тероризму.

Чим небезпечні пропагандисти та агенти впливу

Багато років Росія збирала і "підгодовувала" різноманітних маргіналів, "збитих льотчиків", накачувала їх грошима, надавала підтримку та перетворювала на своїх лобістів.Подекуди з цього виростали цілі партії, що навіть отримували перемоги на виборах і місця в парламентах і урядах (мова про такі політсили як "Альтернатива для Німеччини", "Національний фронт" у Франції, "Йоббік" в Угорщині, "Ліга Півночі" в Італії).

Пропагандисти подекуди небезпечніші за комбатантів, адже мають більший вплив на великі групи людей та здатні завдати чималої шкоди. Класичний приклад – діяльність нацистських пропагандистів у роки Другої світової. Не дарма, пропагандиста Юліуса Штрайхера засудили до смертної кари на Нюрнберзькому процесі.

Вже в наш час таке ЗМІ, як "Вільне радіо та телебачення тисячі пагорбів" або просто "Радіо тисячі пагорбів" фактично спровокувало масовий геноцид у Руанді. Це визнав Міжнародний трибунал та засудив до тривалих строків його співробітників-пропагандистів.

Нині в Гаазі відбувається судовий процес над 86-річним ​​Фелісьєном Кабугою, який був натхненником і спонсором створення "радіо ненависті". Як бачимо, терміну давності у таких справах нема.

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Дехто з європейських політиків і чиновників, журналістів і громадських діячів до певного часу були у статусі "сплячих агентів" і вмикалися лише в разі потреби – наприклад, коли необхідно було пролобіювати умовний "Північний потік", підписати "колективне звернення інтелектуалів", подати приклад дружби росіян та українців в діаспорі.

З початком російського вторгнення та особливо після перелому в російсько-українській війні, Москва панічно почала засвічувати свою агентуру та кидати її в бій на політичному та інформаційних фронтах.

Таким чином Росія остаточно "засвітила" свою агентуру, чим полегшила роботу з її обліку. Адже те, чим займаються її симпатики в світі — це є виправданням тероризму, воєнних злочинів і геноциду. У переважній більшості агенти впливу РФ роблять це не за покликом серця чи рафінованої нудьги (як, наприклад, у роки "Холодної війни" робили члени так званої "Кембриджської п'ятірки"), а за гроші.

Тобто їх цілком справедливо кваліфікувати як найманців, таких собі іноземних легіонерів "русского міра". Їхня діяльність дуже важлива для Росії і небезпечна для України та світу, а тому ці люди мають бути покарані.

Час діяти

Робота у цьому напрямку вже почалася. OSINT-спільнота Molfar створила власний реєстр пропагандистів терористичного режиму Російської Федерації. Дослідники почали збирати імена та приватні дані пропагандистів, російських агентів локалізували по країнах та для зручності зробили каталог цих посібників терористів. 24 канал виокремив лише декілька найвідоміших із них.

Персональна сторінка польського агента "руського міру" Януша Корвіна-Мікке / Скриншот

У списку, що його склали розслідувачі OSINT-спільнота Molfar, є колишні та чинні політики, журналісти, публіцисти, так звані "громадські діячі", "активісти" та представники "спілок дружби" та фейкових організацій української діаспори.

Серед інших колишній Голова Верховного суду Словаччини, ексміністр юстиції, кандидат на посаду Президента Штефан Харабін.

Словацький лобіст російських терористів Штефан Харабін / фото TASR

Що відомо про Штефана Харабіна та його зв'язки з Росією За часів Чехословаччини був членом Комуністичної партії. За даними Інституту GLOBSEC, під час виборів Президента Словаччини у 2019 року Харабін отримав підтримку від проросійських сторінок у фейсбуці. Харабін виступає проти присутності НАТО на території Словаччини, а також вважає, що влада в країні – слабка і залежна, та контролюється США через приватні неурядові організації, які здійснюють фінансовий вплив на держаних діячів при прийнятті ними рішень.



Також вважає, що США свідомо втягують Словаччину і Східну Європу у військове протистояння з РФ. Після початку військової агресії проти України в соцмережах підтримав дії Владіміра Путіна, внаслідок чого був арештований поліцією Словаччини за пропаганду екстремізму, але пізніше відпущений.

А ось агентка "русского міра" в Португалії – громадянка України Наталія Хміль (Васьковська).

Наталія Хміль (крайня праворуч) / фото – spilka.pt

Наталія Хміль зараз / фото – фейсбук фігурантки каталогу

Ця жінка видавала себе за уповноважену представницю української діаспори та поширювала наративи про "один народ".

Хміль активно співпрацює з Посольством Російської Федерації в Португалії та місцевим представництвом фонду "Русскій мір", відкрито пропагує проросійські та антиукраїнські настрої серед членів асоціації, декларує неминучий розпад України,

– Molfar про агента росіян у Португалії.

Після відкритого російського вторгнення пані Хміль змінила тактику – тепер її аватарку на фейсбуці прикрашає український прапор, а в дописах і репостах – суцільне бажання "допомогти". Нині вона радіє звільненню Херсона, збирає кошти з щиросердних португальців на "волонтерку", але зовсім нещодавно замість вишиванки носила на собі "колорадську" стрічку. Можливо, й до неї врешті прийшло прозріння й пані Хміль нині намагається спокутувати свою провину, втім Molfar не повідомляє про її зречення "русского міра" .

Початок великого шляху

Реєстр російських агентів постійно оновлюється, наразі там вже понад 290 персон. Для кожної особи подані докази ведення пропагандистської діяльності на користь Росії.

Карта діяльності агентів ворогів та каталог / Molfar

Докази отримані шляхом дослідження відкритих джерел інформації. У коментарі до запису міститься експертний аналіз фахівців Molfar. Звісно, цей список не повний й наразі це лише початок проєкту, втім, його важливість не підлягає сумніву.