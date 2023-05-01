Секретна місія Папи Римського: кому підігрує голова Католицької церкви

Папа Римський Франциск знову зробив гучну заяву щодо війни Росії проти України. Під час свого візиту до Угорщини він заявив, що є учасником не публічної таємної місії з пошуку миру в Україні.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував заяву Папи Римського про таємничу місію з пошуку миру в Україні. Більш детально читайте далі в матеріалі.

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Папа закликав "заглушити солістів війни": кого він мав на увазі

Папа Римський Франциск, перебуваючи в Угорщині, раптом заявив, що Ватикан бере участь у таємній миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. Подробиць Папа не озвучив, але додав, що про таку місію можна буде казати публічно, скоріш за все, вже після війни.

"Я готовий зробити все, що має бути зроблено. Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона стане публічною, я її оприлюдню. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру шляхом закриття... Це нелегко", – сказав Папа Римський.

Наразі достеменно не відомо, що саме має на увазі Папа. Але варто додати ще одне його висловлювання. Франциск запевнив, що Святий Престол готовий допомогти із порятунком викрадених Росією дітей.

Тепер варто спробувати розгадати, що саме має на увазі Папа, говорячи про якусь таємну місію з пошуку миру в Україні.

Напередодні такої заяви Папа закликав до завершення війни в Україні, і для цього, з його слів, треба вдатися до "творчих зусиль".

Зокрема, Папа завуальовано закликав "заглушити солістів війни". Ця заява доволі цікава, адже ми з вами прекрасно розуміємо, що так званий соліст війни один – це Росія. Варто її заглушити і все припиниться, але Папа закликає заглушити саме солістів.

Тут доречно згадати заяву Папи Франциска, яку той зробив у березні цього року. Тоді Папа сказав, що війна в Україні пов'язана з "імперськими інтересами" і там воюють "великі держави".

Тоді в інтерв'ю понтифік розповів, як він пропонував свій візит до Москви для мирних переговорів, але отримав відмову. Втім, попри це, Папа заявив у березні, що в Україні воює кілька імперій, а не лише Росія. Ба більше, Франциск довгий час взагалі відмовлявся засудити вторгнення Росії.

"Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й імперій інших сторін. Для імперій характерно ставити нації на другий план. Усі великі держави залучені. Поле бою – Україна. Там усі воюють", – сказав він.

Тобто, як ви розумієте, така заява понтифіка – це чітке підігрування тій риториці, яка звинувачує у розпалюванні війни в Україні не лише Росію, але і, наприклад, США та Європу. Мовляв, якби Захід не постачав Україні зброю, війна б вже давно закінчилася.

Інші скандальні заяви Папи Римського про Україну

Папа Франциск вже неодноразово потрапляв у скандальні ситуації, пов'язані з війною в Україні.

Наприклад, виголошуючи цьогорічне великоднє звернення з центрального балкона базиліки Святого Петра у Ватикані, Папа Франциск попросив Бога "допомогти улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролити світло Пасхи на народ Росії".

Тобто, Росії Папа бажає світла Пасхи, а Україні пошуків миру. Ніби саме Україна і винна в війні.

Якщо ж повернутися до серпня 2022 року, то тоді Папа під час загальної аудієнції на День незалежності України згадав загибель дочки одного з ідеологів "русского мира" Алєксандра Дугіна Дар'ї Дугіної, назвавши її "невинною" жертвою війни. Це, звісно, обурило українців.

Папа Римський у жорсткій формі виступив перед урядом Орбана

Втім, повертаючись до сьогоднішньої заяви Папи Франциска про таємну місію з пошуку миру в Україні, варто зважати на те, де та в яких умовах вона була зроблена. І це може обурити ще більше, але не варто поспішати з висновками.

Зокрема, таку заяву Папа зробив, перебуваючи в Угорщині, де він зустрівся з прем'єр-міністром. Віктор Орбан відомий своєю проросійською позицією.

Однак, у промові до пастви Папа Франциск багатозначно попередив про небезпеку зростання націоналізму і заявив уряду Угорщини, що приймання мігрантів разом із рештою континенту буде вірною ознакою християнства.

Інакше все виглядає так, що Угорщина не відповідає духу Європи. Окрім того, у доволі жорсткій промові перед керівниками уряду, включаючи прем'єр-міністра Віктора Орбана, Франциск також закликав відмовитися від популізму. А це вже дуже не сподобається прихильникам Орбана.

"Я кажу це також нашим братам і сестрам, тим, хто має політичні та соціальні обов'язки, і тим, хто просто займається своїм повсякденним життям, яке часом нелегке. Будьте відкритими дверима! Будьте відкритими та інклюзивними. Тоді й у такий спосіб допоможіть Угорщині зростати в братерстві, що є шляхом миру", – сказав Папа Римський.

Чи не намагається Папа Франциск наслідувати заклики до перемир'я

Водночас, перебуваючи в Угорщині, Папа Франциск зустрівся з РПЦ-шним митрополитом Іларіоном. І тут також є цікава деталь – річ у тім, що до того як відправити його до Угорщини, він очолював відділ зовнішніх відносин РПЦ. Тобто, достатньо впливова посада в так званій російській церкві.

Однак з цієї посади його зняли в червні 2022 року, пізніше виключили зі складу синоду і кинули в Угорщину. Виявилося, що він не підтримував війну Росії проти України відкрито, а в російській системі навіть мовчання – це вже заперечення. Тож, існує припущення, що саме за таке мовчання його і понизили. Хоча, знову ж таки, вірити російському попу – це дуже дивна ситуація.

І от вже після такої розмови Папа Франциск заявив, що хотів би провести зустріч із патріархом російської православної церкви Кирилом Гундяєвим. Понтифік розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лише один раз спілкувався із патріархом Кирилом.

Розмова тривала 40 хвилин в Zoom. Він згадав, що його зустріч із Гундяєвим мала відбутись влітку 2022 року, однак через напад Росії на Україну її було скасовано. Тепер понтифік заявив, що "це доведеться зробити".

Відповідно, через таку риторику і закрадаються підозри – а чи не намагається Папа Франциск наслідувати заклики до перемир'я та проведення переговорів, які вже давно лунають з боку того ж Китаю, чи Бразилії?