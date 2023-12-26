Все робимо, щоб адекватно реагувати, – Залужний висловився про військові плани Росії
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не каже, що відомо про військові плани Росії на 2024 рік, але обіцяє адекватну відповідь. Він зауважив, що Україна враховує те, що може відбуватися у наступному році.
Валерій Залужний під час брифінгу підкреслив, що не може озвучувати, що відбудеться у 2024 році. Однак розвідувальні органи України уважно відстежують всі дані.
Читайте також Генштаб не робив подань, але працював з Міноборони, – Залужний про законопроєкт щодо мобілізації
"У нас на сьогодні є достатньо розвідувальних органів, які проводять відповідну роботу. Ми навіть можемо порівнювати ті чи інші дані, які дають наші партнери та наші органи розвідки. Ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати", – заявив Головнокомандувач ЗСУ.
Що сказав Залужний про мобілізацію
- Увечері 25 грудня у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Документ викликав чималий резонанс у суспільстві. Валерій Залужний прокоментував, що жодних документів ЗСУ не подавали в Кабмін.
- Він додав, що ЗСУ працювали з Міноборони. До складу робочої групи увійшли, зокрема, представники ЗСУ. Вони стежили за тим, щоб не порушувалися механізми, які застосовують у військовому управлінні. За словами Залужного, саме Міноборони, ймовірно, подавало ці законодавчі ініціативи до Кабміну.
- Головнокомандувач ЗСУ прокоментував те, що військове командування нібито запросило мобілізацію 400 – 500 тисяч військових. Він наголосив, що жодного запиту на конкретні цифри не було. За словами Залужного, військове керівництво продовжує захищати державу та формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Це відбувається постійно та виключно у межах повноважень. Водночас говорити, яка частина загальної цифри розрахована на покриття тієї чи іншої частини, не можна, бо це державна таємниця.
- Валерій Залужний зазначив, що демобілізація військових може стати можливою через три роки служби, однак за певних умов. Він озвучив два фактори, які впливають на те, чи зможе боєць демобілізуватись через 36 місяців служби: перше – те, що не буде загострень на фронті, друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити.