Все робимо, щоб адекватно реагувати, – Залужний висловився про військові плани Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не каже, що відомо про військові плани Росії на 2024 рік, але обіцяє адекватну відповідь. Він зауважив, що Україна враховує те, що може відбуватися у наступному році.

Валерій Залужний під час брифінгу підкреслив, що не може озвучувати, що відбудеться у 2024 році. Однак розвідувальні органи України уважно відстежують всі дані.

Читайте також Генштаб не робив подань, але працював з Міноборони, – Залужний про законопроєкт щодо мобілізації

"У нас на сьогодні є достатньо розвідувальних органів, які проводять відповідну роботу. Ми навіть можемо порівнювати ті чи інші дані, які дають наші партнери та наші органи розвідки. Ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати", – заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Що сказав Залужний про мобілізацію