Туреччина розглядає можливість проведення наземної операції в Сирії та Іраку, – Ердоган

Ситуація на кордоні Туреччини з Сирією та Іраком стає щодня все більш напруженою. Імовірно, Анкарі доведеться розширити "повітряну операцію" та продовжити її на суші.

У неділю, 20 листопада, стало відомо, що Туреччина розпочала проведення воєнної операції "Кіготь-меч" на півночі Сирії та Іраку та уже успішно її закінчила. Президент держави Реджеп Ердоган розповів можливе розширення військових дій та боротьбу з сирійськими терористами.

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Знищення тероризму не обмежуватиметься "повітряною кампанією"

За словами глави Ердогана, Анкара змусить заплатити ціну всіх, хто створюватиме загрозу для Туреччини. Туреччина боротиметься з тероризмом усіма можливими методами, тому що він несе загрозу для звичайних людей.

Насправді на нашому півдні є терористичні організації, які планують багато терактів або уже здійснюють такі атаки. Це на стороні Іраку, це на стороні Сирії. Тому ми не будемо обмежуватись лише повітряною кампанією,

– наголосив він.

Також глава Туреччини розповів, що близько 70 безпілотників, бойових та інших літаків були залучені до операції "Кіготь-меч". Внаслідок роботи турецької авіації було успішно вражено 89 цілей. Зокрема, було пошкоджено сирійські та іракські укриття, бункери, печери, тунелі, склади з боєприпасами й так звані штаби й тренувальні табори терористів.

Сирійські терористи випустили 5 ракет по Туреччині

Нагадаємо, вранці 21 листопада стало відомо, що сирійські терористи випустили 5 ракет по турецькому прикордонному місту Газіантеп. Внаслідок цього загинули 3 людини та 10 осіб поранено. Як повідомляє офіційна турецька влада, приліт стався у вантажівку біля прикордонного пропуску, а також – у середню школу та 2 будинки.

Також раніше, 16 листопада, у Стамбулі стався потужний вибух. Опісля стало відомо про 10 постраждалих осіб. Місцеві засоби масової інформації написали, що теракт стався через вибухівку, яку заклали в газовій скриньці у житловому кварталі.

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