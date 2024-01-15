На скільки днів військові можуть взяти відпустку і як її отримати

Влітку президент Зеленський підписав новий закон, який регулює право на відпочинок для військовослужбовців, що перебувають на фронті. Тепер тривалість відпустки для захисника більша на 20 днів.

Українські кадрові військові, а також ті, кого мобілізували, можуть взяти відпустку. Яка вона буває, читайте далі.

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Види відпусток для військових

Так, основна відпустка для військовослужбовців не може тривати більше за 30 днів на рік. Причому використати її за раз не можна. Вона надається лише частинами по 15 днів. Крім того, існують так звані відпустки – "винятки", які беруться за наявності відповідних обставин.

Так, за сімейними обставинами та з інших поважних причин передбачено не більше 10 днів відпусткових.

Також військовослужбовець має право на відпустку для лікування у зв'язку із хворобою або пораненням зі збереженням грошового забезпечення. Вона, окрім певних винятків, триває не більше одного – чотирьох місяців.

Окремо передбачено, що лікування поза межами України не може перевищувати 12 місяців підряд.

Є відпустки і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного, інколи – шестирічного віку. Якщо тато і мама – обидва військовослужбовці, тоді відпустка надається одному з них.

Крім того, жінки – військові можуть взяти відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами.

Як отримати відпустки

Час, використаний на дорогу, не враховується у тривалість відпустки. Його рахують окремо. Він не може бути більшим за дві доби в одну сторону.

Щоб взяти відпустку, військовослужбовець спершу має подати відповідний рапорт командиру підрозділу. Потім підписаний командиром підрозділу рапорт подається командиру військової частини через штаб.

Далі видається наказ командиру військової частини про надання щорічних основних відпусток. Наказ з'являється не пізніше ніж за два тижні до початку відпустки. Військовому видають спеціальний відпускний квиток.

У місці, де чоловік планує провести відпустку, він має стати на облік, а після закінчення – знятися з нього.

Якщо сталися якісь непередбачені обставини, через які військовий не має можливості вчасно повернутися з місця проведення відпустки, або навпаки, затримався на шляху до нього, відпустку можна подовжити.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в Україні представили новий законопроєкт про мобілізацію. Наразі Кабмін відкликав його задля внесення коректив.

Відомо, що цей документ містить пункти щодо відпусток для військових, а також демобілізації. Зокрема, він пропонує надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби.

Натомість військові, які протягом шести місяців безперервно залучені до бойових дій, можуть піти на відпочинок і відновлення боєздатності. Період відновлення має становити не менше 2 місяців.