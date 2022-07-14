Що вплине на терміни деокупації України: експерт спрогнозував перебіг подій

Терміни деокупації України залежать від того, коли ЗСУ перейдуть до наступальних дій на Херсонському напрямку. Наразі для цього потрібно отримати більше зброї від західних партнерів та покращити оборонні позиції.

Про це у ефірі телеканалу FreeДом розповів ексзаступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко. Військовий експерт наголосив, що лише після цього Україна зможе почати створювати стратегічний резерв для проведення контрнаступальної операції зі звільнення території від противника.

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Хто працює над планом контрнаступу

Романенко зазначив, що задача верховного головнокомандувача щодо підготовки проведення наступальних дій оперативного рівня на Херсонському напрямку вже поставлена. Наразі відповідні плани розробляються не лише у ЗСУ, а й у Силах оборони.

Генеральний штаб розробляє безпосередньо воєнні дії на цьому напрямку, і не тільки. Щоб бути успішними в наступальних діях на Херсонському напрямку, необхідно забезпечити щонайменше оборонні успішні дії у східній операційній зоні, де противник зосереджується і намагається організувати подальший наступ та захоплення Донецької області,

– додав військовий експерт.

Україні потрібно більше зброї

Він зазначив, що готовність України до переходу в контрнаступ буде пов’язана з тим, наскільки швидко та масовано буде організоване постачання сучасного ефективного озброєння від партнерів із Заходу. На його думку, зараз особливо важливо посилювати і оборонні можливості України.

Він наголосив, що ракетні обстріли по території нашої держави продовжуються, а це означає, що варто стимулювати американців до надання все нових пакетів озброєння, зокрема ракет більшого радіуса дії. Крім того, на його думку, надана Україні кількість HIMARS наразі стратегічно не розв'язує проблему, а лише показує вектор, куди рухатися далі.

"Це таке зерно, яке повинно зрости і аж тоді дасть ефект – спершу оперативного рівня, який дозволив розв'язувати питання на Харківському напрямку та Запоріжжі, а згодом перерости в те, що ми виконаємо свою оборонну операцію", – підкреслив Романенко.

Експерт пояснив, що це означає зупинити просування противника вздовж усього фронту, змусити його перейти до оборони та за цей час створити стратегічний резерв, який використовуватиметься для проведення контрнаступальної операції зі звільнення нашої території від російських окупантів.

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