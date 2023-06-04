Коли прийшла повістка: які речі необхідно брати на передову

Тих, кого мобілізують, ТЦК та СП повинні забезпечувати необхідним продовольством. Однак військові, які вже служба, радять підготуватися самостійно і скласти необхідні речі, які варто взяти з собою, якщо вас відправляють на фронт.

Опитавши військових та волонтерів, журналісти зібрали необхідний список речей для мобілізованих. Остаточний список залежить від роду військ та від пори року.

До теми Що робити, коли на фронт мобілізують без підготовки та спорядження

Одяг та взуття

Військовий розвідувального батальйону Дмитро розповів, що необхідно мати тактичне взуття: кросівки, черевики або берці, призначені для військовослужбовців.

Варто брати тільки сезонне, але також можна демісезон та мультисезон. Взуття має швидко сохнути й бути легким та теплим. Взуття має бути максимально комфортне, а те, як воно виглядає – неважливо.

Також необхідні:

Високі гумові чоботи.

Гумові капці.

Запасні устілки — їх доведеться часто прати, тож краще мати на заміну.

Кілька пар хороших шкарпеток, несинтетичні та з антибактеріальним просоченням.

Кілька комплектів термобілизни, яка добре виводить вологу і зберігає тепло. Краще щоб вона була синтетичною або вовняною.

Дві-три пари трусів.

Пончо (на випадок дощу чи вітру).

Кілька пар тактичних рукавичок. Краще із захистом від порізів та вогнетривкі.

Головний убір – влітку це камуфляжна панама або кепка, взимку – шапка й балаклава.

Тактичний багатофункціональний убір (виглядає це як пов'язка на шию та обличчя, яка захищає від вітру, сонця, пилу та холоду).

Тактична маскувальна сітка на голову.

Також, за його словами, варто мати два комплекти форми. Краще, щоб це був уставний піксель. Один комплект буде "робочим" для окопів, інший чистим для тилу. Це мають бути речі з хорошою теплоізоляцією.

Амуніція та приладдя

Це окрема тема, до якої варто підійти вкрай відповідально. Варто мати:

Бронежилет та плити до нього четвертого класу НАТО.

Військовий шолом з балістичним захистом.

Тактичні захисні окуляри-маска.

Тактичний протигаз, розрахований на тривале використання у будь-яких погодних умовах.

Спальник.

Туристичний килимок.

Засоби для чистки зброї — спеціальні серветки, очисники-знежирювачі, збройове мастило.

Тактична аптечка.

Техніка

Військовий тактичний тепловізор з мінімальною дальністю 300 метрів. Потрібен не на всіх позиціях.

Тактичні протишумні захисні навушники для стрільби.

Зарядні пристрої та дроти для тепловізора, телефона, рації.

Павербанки. Краще мати великий і менший.

Портативний інверторний генератор для зарядки пристроїв. Інверторний — це такий, що перетворює постійний струм у змінний зі зміною напруги. Наприклад, може перетворити 12в на 220в.

Паяльна станція, якщо ви зв'язківець.

Гігієна та речі побуту

Також необхідно подбати про інструменти та побутові речі, які точно стануть у пригоді і спростять вам життя в диких умовах: гідратор (питна система для рюкзака), ручка та маркер, складний ніж, мультитул (багатофункціональний інструмент, має порожнисті ручки всередині яких набір додаткових інструментів), складну ложку-виделку, карабіни різних розмірів, складну лопату, рубило, маленькі та великі сміттєві пакети, газовий пальник, залізну кружку, мотузку, батарейки, кілька ліхтариків, камуфляжна фарба для обличчя, чорний та жовтий скотч або ізострічка, а ще сухий спирт, суперклей та голки з нитками.

У свій крайній вихід мені неочікувано знадобилося сухе пальне. Балон з газом для туристичної плитки виявився пустим. Було холодно, хотілося випити та з'їсти щось тепле, а розігріти немає на чому. В рюкзаку на дні в мене лежало сухе пальне. Місяці три каталось в рюкзаку і ніколи не було потрібне. Але я зрадів що не виклав його,

– розповів військовий розвідувального батальйону Дмитро.

Які засоби особистої гігієни потрібно взяти:

Пачки сухих та вологих серветок.

Туристичний рушник.

Зубну щітку та пасту, мило, бритву для гоління, гель для душу і шампунь.

Туристичні фільтри для води.

Сухий душ.

Також при собі треба мати документи. Щоб їх не пошкодити й вони не намокли, їх потрібно зберігати у пакеті із замком zip-lock.