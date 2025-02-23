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23 лютого, 17:37
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Що, якщо не кордони 1991 року: Зеленський пояснив, що зараз вважатиме справедливим миром

Ірина Марціяш

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні ідеться передусім про бажання всіх примусити Путіна закінчити гарячу фазу війни. За його словами, це буде складна робота і довга, тому що "вона повинна іти разом з гарантіями безпеки для України".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента під час пресконференції у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський окреслив своє бачення шляху до справедливого миру

За словами президента, першочерговим є отримання чітких гарантій безпеки від США та Європи. 

Він зазначив, що "гарантії безпеки теоретично – це одна історія, а практично, якщо навіть ідеться про економічні гарантії безпеки – це членство в ЄС для України". 

Ще один пункт, на якому наголосив президент, це – забезпечення фінансування української армії на рівні не менше 800 тисячі військових. 

"Друге – це фінансування української армії не менше 800 тисяч, якщо нас поки немає в НАТО", – сказав Зеленський"

Він додав, що зараз США і кілька європейських країн проти членства України в НАТО і "цього на столі поки немає, але буде".