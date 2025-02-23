Що, якщо не кордони 1991 року: Зеленський пояснив, що зараз вважатиме справедливим миром

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні ідеться передусім про бажання всіх примусити Путіна закінчити гарячу фазу війни. За його словами, це буде складна робота і довга, тому що "вона повинна іти разом з гарантіями безпеки для України".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента під час пресконференції у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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За словами президента, першочерговим є отримання чітких гарантій безпеки від США та Європи.

Він зазначив, що "гарантії безпеки теоретично – це одна історія, а практично, якщо навіть ідеться про економічні гарантії безпеки – це членство в ЄС для України".

Ще один пункт, на якому наголосив президент, це – забезпечення фінансування української армії на рівні не менше 800 тисячі військових.

"Друге – це фінансування української армії не менше 800 тисяч, якщо нас поки немає в НАТО", – сказав Зеленський"

Він додав, що зараз США і кілька європейських країн проти членства України в НАТО і "цього на столі поки немає, але буде".