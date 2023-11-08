Україна та нацменшини: у Єврокомісії пояснили, чого вимагають

Єврокомісія розставила всі крапки над "і" у питанні вимог до України щодо нацменшин. Мовиться, що державі необхідно реформувати законодавство відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

У Єврокомісії нагадали, що Україна має внести зміни до законів, які стосуються прав національних меншин. Це – обов'язково.

Зверніть увагу Вступ до Євросоюзу все ближче: Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікували

Відповідно до прикінцевих положень нової редакції Закону про нацменшини (громади), Кабінет міністрів зобов'язаний протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом підготувати та подати на розгляд парламенту законопроєкт про внесення змін до законів "Про освіту", "Про державну мову" та "Про засоби масової інформації",

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголосили, що Україна має виконати й інші рішення Венеційської комісії.

Що відомо про історичне рішення

Єврокомісія 8 листопада 2023 року рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Мовиться, що Україна виконала 90% реформ, які від неї очікували. У Єврокомісії привітали цей результат, якого вдалося досягнути, попри повномасштабну війну.

Володимир Зеленський вже відреагував на рішення. Він наголосив, що історія України та загалом Європи зробила правильний крок. Український лідер подякував усім, хто допомагав.