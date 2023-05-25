Задимлення на Кримському мосту – спроба його врятувати: оперативне зведення від Світана

Упродовж дня 24 травня в районі Кримського мосту можна було спостерігати густий дим. Це не навчання, це спроба росіян заховати його від українських ракет.

Про це в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Самі ж окупанти свій дим пояснювали "учєніями".

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Задимлення на Кримському мосту

На території Кримського півострова постійно виникає "бавовна". Переважно її туди доставляють БпЛА, але в районі Феодосії була й ракета. Її помітила російська система ППО С-300, яка вирішила, що це удар по Кримському мосту.



Дим на Кримському мосту / Kerch.FM

Росіяни вирішили захистити міст задимленням. Це правильно з військової точки зору, адже так ракеті важче знайти свою ціль. Однак з мостом ця історія не працює, бо вітер швидко розвіює дим. Та й міст сам по собі об'єкт доволі великий і ракета може побачити його за допомогою тепловізійних датчиків.

Ракета, яка йшла 24 травня в бік Феодосії, була не для Кримського мосту. Вона знайшла свою ціль у районі Феодосії. Там стоїть С-300 в районі Піонерського, швидше за все ще щось підтягнули до Кримського мосту,

– зазначив Світан.

Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку

Якщо говорити про бої на Бахмутському напрямку, можна побачити просування ЗСУ. Однак наші війська нині наступають для того, аби мати кращі оборонні позиції. Зокрема, непогані оборонні рубежі можна облаштувати в районі річки Бахмутки.



Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку / Скриншот Deep State Map

Загалом, помітно що ЗСУ рухаються висотами біля водойм у напрямку Горлівки. Тому це віяловий рух. Наші командири грамотно продумали такі дії, це гарний хід з боку ЗСУ.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Німецькі танки для прориву

Перед контрнаступом Німеччина вирішила підсилити ЗСУ ще більшою кількістю танків. Пообіцяла поставити найближчим часом понад 100 танків Leopard 1. Це повноцінний танковий батальйон або 4 механізовані бригади. Такими силами можна виконати якісний прорив, зокрема, наприклад, у напрямку Токмака чи Пологів.



Окупований Південь України / Скриншот Deep State Map

Помітно, як Німеччина вже стала однією з провідник країн, яка нам допомагає. Десь на рівні з Великою Британією. Зокрема, Берлін обіцяє вже й крилаті ракети середнього радіуса дії, такі як Storm Shadow. Загалом, у Європі вже всі країни, крім Угорщини, дуже сильно допомагають нашій державі.

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