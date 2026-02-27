Путін випадково обмовився: що планує Росія на фронті навесні і чи є в неї шанси на успіх

Перед російською армією поставили амбітні цілі на весну та літо 2026 року. Серед них є завдання, які здаються вкрай нереалістичними, кажуть експерти.

Зараз на полі бою склалася не найкраща ситуація для армії ворога. Українські військові відбивають території та зупиняють росіян на важких ділянках фронту. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, як росіяни планують вибратися з непростих умов на фронті й чи стане їм сил виконати нелегкі забаганки Путіна.

Які великі цілі ставить Росія на 2026 рік?

Перед росіянами стоїть завдання вийти на адміністративні межі Донецької області до кінця квітня. Вже не перший рік Володимир Путін та військове керівництво Росії декларує подібну ціль, але через спротив українців її досягнути так і не вдалося. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов припустив, що це не єдина велика мета Росії на 2026 рік.

Вони також хочуть захопити Одесу, Херсон, Миколаїв. Але те, що вони цього хочуть – не означає, що так все і буде. Захоплення Одеси, Херсону та Миколаєва – це взагалі маячня. Така ж маячня – вихід на адмінкордони Донеччини до кінця весни чи навіть до кінця літа,

– наголосив військовий.

Річ у тім, що Сили оборони контролюють головну агломерацію в Донецькій області, в яку входять чотири великі міста – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Міста пролягають з півночі на південь і саме так намагалися просуватися росіяни.

"Торік у них був черговий дедлайн для захоплення Костянтинівки, але й досі цього зробити не могли. Так, бої йдуть, росіяни інфільтруються на південні околиці міста, але це все. Вони навіть Часів Яр досі не контролюють – маленьке місто, про "захоплення" якого також багато говорили", – зауважив Сазонов.

Повільно росіяни просуваються й на інших ділянках. З великими втратами росіяни подекуди можуть просуватися до кілометра на тому чи іншому відтинку фронту.

"У них погано виходить не те що штурмувати великі міста, а навіть просуватися до них. Вони це роблять повільно і з величезними втратами. Усе питання – в резервах. Вони б могли сконцентрувати великі сили й прориватися, як колись під Бахмутом чи Авдіївкою, але де ці сили взяти? Резервів у Росії не має. Набирають зараз вони менше ніж втрачають", – пояснив військовий.

Зверніть увагу! Нещодавно новий міністр оборони України Михайло Федоров окреслив стратегічні цілі України у війні. Серед них – ліквідовувати щонайменше 50 тисяч росіян на місяць, що серйозно підірве можливість ворога поповнювати свою армію.

Росіянам просто немає звідки перекинути більше сил. Послаблення будь-якого напрямку може призвести до ще більших проблем. Так ворог і опиняється в глухому куті, отримуючи "паперові перемоги". На кшталт "взяття Куп'янська", про що особисто заявляв Путін. Однак місто й досі повністю під контролем ЗСУ.

Росія ще не раз розповідатиме про фантомні успіхи на полі бою, аби тиснути, зокрема, у мирному процесі. Але в реальності просувань просто немає.

Які пріоритетні напрямки на фронті визначили росіяни?

Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук наголосив, що продовжуватимуть росіяни й Покровсько-Мирноградську кампанію. Вона серйозно затягнулась, адже ще восени 2025 року пропагандисти кричали про те, що і Покровськ, і Мирноград уже захопили. Однак станом на кінець лютого 2026 року нічого подібного так і не сталося.

7 корпус ДШВ, який відповідає за оборону агломерації, зробив колосальну роботу з виснаження ворога. Адже, попри все, Покровсько-Мирноградський напрямок залишається найбільшим за кількістю щоденних боєзіткнень. Ворог і далі вимучує там свої війська та ресурси,

– зазначив Ткачук.

Після цього на весняно-літню кампанію у росіян залишається два пріоритетних напрямки – Слов'янсько-Краматорська агломерація та Запорізька область. Окупанти хочуть якомога ближче підійти до обласного центру, аби тероризувати та виснажувати населення там.

На півдні ворог вже готував плацдарм і ударний кулак для наступу у бік Запоріжжя: по Степногірському та Оріхівському напрямках і з боку Гуляйполя.

"Успішні контрдії Сил оборони там збили темп росіян і зіпсувати їхні настрої. Ми відбили певні території, зачистили їх. Тепер у них дилема: або витрачати час на відновлення втрачених позицій, або одразу атакувати Запоріжжя з менш вигідних рубежів, ризикуючи резервами", – пояснив офіцер ЗСУ.

Також Росія вже тисне на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з боку Лимана й Костянтинівки. Проте для повноцінного наступу ворогу потрібно вивільнити сили з-під Покровська. Саме тому українці оборонці досі утримують позиції на цій ділянці фронту.

Водночас біля Слов'янська та Покровська ще з 2014 року розбудований потужний оборонний пояс. Тобто, навіть добравшись у той бік, росіянам не вдасться одразу легко захопити українські міста. Навіть іноземні аналітики сумніваються, що бої за Слов'янсько-Краматорську агломерацію можуть закінчитися швидше, ніж у 2027 році.

Путін уже не вірить у перемогу?

Цікаво додати, що до четвертої річниці повномасштабного вторгнення речник Путіна заявив, що Росія не збирається закінчувати так звану СВО, бо всі її цілі ще не були досягнуті. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив, що і сам Путін робив цікаві заяві на тлі того, що на фронті насправді немає жодних успіхів для росіян.

Путін сказав, що Росія вже отримала "величезну стратегічну перемогу", яка полягає в "непоразці" Росії на стратегічному рівні. Виходить так, що в оперативно-тактичному плані зазнали поразок і сам Путін це визнав. Звісно, на полі бою немає такої ситуації, щоб росіяни могли говорити про свої здобутки,

– пояснив Братчук.

Навіть російські пропагандисти вже не до кінця розуміють, у чому ж таки полягають цілі війни. Їм стає все складніше говорити про перспективу, адже для них вона стає дедалі похмурішою. Тому голосні заяви про вихід на адмінкордони Донеччини до кінця весни є лише намаганням затягнути насамперед мирний процес.

Дипломатичним шляхом росіяни хочуть спробувати вибити найкращі умови для себе, розуміючи, що більших здобутків на фронті, аніж зараз, їм, найімовірніше, так і не вдасться досягнути.

"Вони хочуть знайти вихід з дуже складної ситуації. Продовження війни – це не про їхню впевненість у перемозі, а про складний стан на полі бою, який якось потрібно виправити", – резюмував Братчук.

