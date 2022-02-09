Що задумав Кремль: Кулеба назвав базовий сценарій Росії щодо України

У МЗС висловилися про підступні наміри Росії. Там вважають, що "базовий сценарій" держави-агресорки полягає у тому, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні без застосування збройної сили.

На цю тему висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал. 9 лютого посадовець поспілкувався з журналістами.

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Чим відрязняються базові сценарії України та Росії

Очільник МЗС підкреслив, що у нинішніх умовах базовий сценарій для України – змусити Кремль відвести сили та техніку від кордонів нашої держави та з тимчасово окупованих територій. А також – знизити загальну напруженість й розблокувати переговорний процес у Тристоронній контактній групі.

Натомість у Москві, як переконаний міністр закордонних справ, навпаки хочуть нагнітати ситуацію, аби дестабілізувати Україну.

Тобто для них ідеально – це дестабілізувати ситуацію, не вдаючись до збройної сили знову, а тільки погрожуючи її застосуванням,

– зазначив Кулеба.

Попередні заяви глави МЗС

Кулеба висловився про російські війська, скупчені біля кордонів України. Він вважає, що у такий спосіб Москва намагається взяти реванш за поразку СРСР у холодній війні.

Міністр наголосив, що Україна має свої "червоні лінії". Перша – це відсутність поступок щодо територіальної цілісності нашої держави, а друга – жодних прямих діалогів із бойовиками.

відсутність поступок щодо територіальної цілісності нашої держави, а друга – жодних прямих діалогів із бойовиками. Посадовець закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам на тлі посилення агресії Кремля. "Україна готова до будь-якого розвитку подій. Ми зможемо вистояти", – додав він.

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