Ріжуть на металобрухт: що залишилося від "Азовсталі" у Маріуполі

Окупанти продовжують знищувати Маріуполь, зокрема один з найбільших металургійних комбінатів "Азовсталь". Головна мета ворога – порізати його на металобрухт.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що комбінат фактично віддали у якості контрибуції так званому губернатору Лєнінградської області Бєглову.

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Ріжуть на металобрухт і облаштовують базу

Андрющенко відзначив, що окупанти одночасно намагаються зробити дві взаємовиключні дії. З одного боку – розчистити частину території заводу та відновити в'їзди до великих сховищ, щоб використовувати їх в якості логістичних баз.

"Якщо сховати там техніку, то її складно буде дістати. Якщо вони у свій час не дістали ФАБами наших, то і нам дістати їх буде дуже складно. Не все проходить гладко. До роботи залучено дуже багато саперів і там постійно хтось підривається насмерть. Особливо росіяни люблять відпрвляти туди ДНРівців. До 5 – 7 окупантів на тиждень "співають" разом з Кобзоном. Таким чином "Азовсталь" мститься", – відзначив він.

З іншого боку росіяни просто ріжуть "Азовсталь" на металобрухт, назвав інший спектр радник мера Маріуполя. Цивільні окупанти розуміють, що треба швидше діяти, а військові – роблять щось своє. Панує повна анархія.

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