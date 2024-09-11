Це один з етапів, – Мусієнко сказав, що відбувається в Курській області

Українські військові на Курщині успішно знищують російську логістику, а саме мости через річку Сейм. У такий спосіб ЗСУ продовжують операцію по утриманню російських військ в Глушківському районі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що одним з етапів Курської операції є саме сковування російських сил. Росіянам ж для контрнаступу потрібно достатня кількість сил, ті військові, які мали б бути на Донеччині, можуть опинитись на Курщині.

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Що зараз відбувається в Курській області.

Військовий експерт розповів, що через тактику ЗСУ щодо утримування росіян в Курській області, окупанти вирішили спробувати відтіснити українські війська з метою деблокади в районі населеного пункту Коренево.

Росіяни не мають істотних успіхів, загалом на цій ділянці сконцентровано приблизно 35 тисяч російських військових.

Це один із етапів, який планувався під час Курської операції, що Україні потрібно буде здійснювати сковуючі операції, не допустити переміщення противника на інші напрямки,

– підкреслив Мусієнко.

Якщо ворог буде намагатись розвивати свої контратаки, це означатиме, що росіяни будуть зазнавати великі втрати, а кількість підрозділів, яких вони потребуватимуть, тільки зростатиме.

Ймовірно, що Росія буде змушена концентрувати свої війська в Курській області та не переміщати їх в Донецьку область на Покровський напрямок.

Українські війська готувались до цього сценарію та тримають рубежі. Вони не несуться стрімголов та розуміють, що потрібно стабілізовувати фланги, забезпечувати тили. Зараз ця стратегія працює,

– пояснив військовий експерт.

До слова, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що українським військовим потрібно здійснювати удари саме в сторону Москви та не припиняти рух в Курській області. Коли росіяни будуть намагатись зупинити ЗСУ, ми зв'яжемо сотні тисяч російських військ.