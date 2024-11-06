Є три лінії розколу, – Кулеба сказав, куди має тиснути дипломатія, аби зламати Росію

Росія завжди була небезпечною для України, але змінити це можливо. Не лише перемога на полі бою, а й серйозні внутрішні злами можуть переформатувати агресора.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Три слабкі точки

Кулеба переконаний, що є три реальні лінії внутрішнього розколу в Росії, з якими потрібно працювати.

Перша лінія – це національні спільноти, тобто невдоволення етнічних груп, які входять до складу Росії, їхнім становищем там. Це і Кавказ, і північ Росії.

Друга лінія – питання економічного добробуту. Путін керується радянською логікою. Люди старшого покоління, пам'ятають, як наприкінці 80-х років в Радянському Союзі зовсім не було харчів в магазинах.

Навіть моя мама о 5-й ранку вставала, щоб купити молока. Але при цьому Радянський Союз продовжував витрачати мільярди на озброєння, на фінансування комуністичних партій по всьому світу і на боротьбу з Заходом планетарного масштабу,

– підкреслив політик.

Економічний фактор може зіграти в тому, що життя людей поступово стає нестерпним. Однак цей фактор складний тим, що Путін через механізми внутрішніх репресій та контролю завжди знаходитиме гроші на війну.

Третя лінія розколу візуально не помітна. Російське суспільство серйозно починає відчувати людські втрати. Кремлю все важче залучати нових людей на фронт. Адже чутки про величезну кількість загиблих швидко розповзаються країною, хоч в медіа цього і немає.

Люди вже бачать, що це не прогулянка, а це смерть, відірвані ноги, руки, каліцтво. Охочих йти воювати стає менше. Тому цей внутрішній протест у людей теж поступово наростатиме,

– резюмував Кулеба.