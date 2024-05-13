Росіяни намагаються просуватися у Харківській області: карта бойових дій на 11 травня

Останніми днями Росія активізувалася на всіх ділянках фронту, особливо на Харківщині. Там ворог докладає максимальних зусиль, щоб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.

Зокрема, російські війська мали частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. У Генштабі повідомили, що наразі просування окупантів на Харківщині зупинено та здійснюються контратакувальні дії.

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Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14:00 російська війська здійснили 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення.

У Генштабі повідомили, що окупанти завдали 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Російські війська просуваються на Харківщині: дивіться на карті

Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження,

– мовиться у повідомленні.

Від початку доби окупанти на Харківському напрямку втратили 97 осіб бійців, втрати озброєння і військової техніки – 8 одиниць.

Ситуація на інших напрямках

Нанапрямку наші воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макіївка.

Актуальна ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку відбулося одне бойове зіткнення. Нанапрямку відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.Нанапрямку відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Дружба та Північне.

Окупанти тиснуть на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Нанапрямку відбулося 24 бойових зіткнення.

Російські війська активізувалися на Покровському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах Красногорівка, Новомихайлівка. Нанесено 1 авіаційний удар в районі Новомихайлівка. Нанапрямку нашими захисниками відбито атаки в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Нанапрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Нанапрямку відбулось 8 бойових зіткнень в районі Старомайорського, одне – триває в районі Роботиного. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Роботиного.

Ворог намагається просуватися в Запорізькій області: дивіться на карті

Нанапрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулось 2 бойових зіткнення в районі Кринків, 1 триває. Натанапрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зокрема, у Генштабі повідомили, що в Чернігівській та Сумській областях противник зберігає військову присутність та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Також відбуваються обстріли населених пунктів з території Росії і нарощування щільності мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.