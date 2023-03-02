ЗСУ відбили численні атаки та ліквідували ворожий "Орлан-10": карта бойових дій на 2 березня

Росіяни не полишають спроб захопити Луганську та Донецьку області. Російські загарбники намагаються оточити Бахмут, проте українські військові тримають оборону.

На допомогу нашим бійцям відправили додаткові сили. 24 Канал проаналізував карту від DeepState та дані Генштабу ЗСУ, щоб зрозуміти, яка наразі ситуація на фронті.

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Наші захисники мужньо відбивають ворожі атаки

Ворог досі не полишає спроб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на цих напрямках.

Крім того, протягом доби наша авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

1 район зосередження противника,

2 склади боєприпасів,

3 інших важливих об'єкти ворога.

Яка ситуація на напрямках

Минулої доби російські окупанти завдали 21 авіаційний та 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки.

Окупанти продовжують наступальні дії: дивіться карту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар'їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється,

на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів.

У Генштабі додають, що у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

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