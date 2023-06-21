Ворог марно намагається наступати на Сході, ЗСУ тримають позиції: карта бойових дій 21 червня

Ситуація на Сході нашої країни продовжує бути запеклою. Наші захисники не лише відбивають ворожі штурми, але й йдуть у наступ.

Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 13 червня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на фронтах

Протягом 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні:

33 іранськими ударними БпЛА типу Shahed,

7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300,

1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об'єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дрона. Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Північ

Схід

Південь

Досягнення наших ЗСУ за добу

оперативна обстановка без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове на Харківщині.ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна – Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.противник завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.ворог завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки. Водночас обстріляв Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку та Побєду Донецької області.ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Запорізької області.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

3 пункти управління,

1 район зосередження особового складу та військової техніки,

3 станції РЕБ,

18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,

1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об'єктів противника.

Лише упродовж минулої доби ворог втратив понад пів тисячі військових. А від початку повномасштабного вторгнення загарбники не дорахувалися 222000 своїх бійців.