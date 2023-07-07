Ворог суне на Новомихайлівку та Первомайське, де закріплюються ЗСУ: карта боїв за 7 липня

Російські військові намагаються витіснити українські сили, які просунулися вперед на Сході та Півдні. Окупанти всіма силами намагаються повернути втрачені позиції.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Росіяни зосереджують основні свої зусилля на 4 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

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На яких ділянках фронту наступають росіяни

протягом доби за підтримки авіації противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області, успіху не мав. Ворог завдав авіаударів біля Кармазинівки і Невського Луганської області та Тернів, Іванівки і Федорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Росіяни намагаються витіснити українські сили біля Кармазинівки: карта боїв

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Ворог завдав авіаудару в районі Іванівського. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Сили оборони відбили атаки в районі Берхівки: карта боїв

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

Росіяни наступали в районі Первомайського

під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаудару біля Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Українські захисники відбили всі атаки ворога в Мар'їнці: карта боїв

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаудару біля Вугледара та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Окупанти наступали в районі Новомихайлівки: карта боїв

Росіяни в обороні на Півдні

противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів по Запорізькій та Херсонській областях, а також здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Карта наступу Сил оборони на Півдні

Сили оборони відпрацьовують по окупантах

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаудару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.