Окупанти просунулися до Куп'янська та Лимана, ЗСУ – під Торецьком: огляд фронту та карти ISW

Новий звіт Інституту вивчення війни від 19 квітня розповідає про зміни на фронті, підтверджені геолокаційними кадрами. Просування російської армії помітили на кількох напрямках, а успіхи ЗСУ – на одному.

Американські аналітики оновили свої карти різних ділянок фронту. 24 Канал покаже їх та основні висновки ISW.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 19 квітня

Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри від 17 квітня показують їх на північній околиці Горналі, що на південний захід від Суджі.

області. Геолокаційні кадри від 17 квітня показують їх на північній околиці Горналі, що на південний захід від Суджі. На північному заході Бєлгородської області бої тривали бої, але просувань не було.

області бої тривали бої, але просувань не було. Жодні джерела не повідомляли про наземні дії в прикордонній зоні Сумської області.

області. Обмежені наступальні операції росіян тривали на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська, без успіхів.

поблизу Вовчанська, без успіхів. Російські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри від 17 і 18 квітня вказують, що окупанти пройшли поблизу траси Р-79 Куп'янськ – Дворічна на південний захід від Західного, що на північ від Куп’янська, та до східної околиці Малої Шапківки, що на північний захід від Куп’янська.

напрямку. Геолокаційні кадри від 17 і 18 квітня вказують, що окупанти пройшли поблизу траси Р-79 Куп'янськ – Дворічна на південний захід від Західного, що на північ від Куп’янська, та до східної околиці Малої Шапківки, що на північний захід від Куп’янська. Російські війська 18 квітня продовжували наступ до Борової , успіхів не мали.

, успіхів не мали. На Лиманському напрямку окупанти просувалися. Геолокаційні кадри показали їх у центрі Нового, що на північний схід від Лимана.

напрямку окупанти просувалися. Геолокаційні кадри показали їх у центрі Нового, що на північний схід від Лимана. 18 квітня російські війська продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку, але не просунулися.

напрямку, але не просунулися. Атаки на Часів Яр також тривали, але змін не зафіксовано.

Бойові дії в Україні та Росії за 18 квітня / Карти ISW

Українські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 18 квітня показують рух ЗСУ на північний захід від Дружби, що на північний схід від Торецька.

напрямку. Геолокаційні кадри від 18 квітня показують рух ЗСУ на північний захід від Дружби, що на північний схід від Торецька. Російські війська продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але без підтвердженого просування.

напрямку, але без підтвердженого просування. Тривав і наступ ворога на Новопавлівському напрямку, але без успіхів.

напрямку, але без успіхів. На Курахівському напрямку росіяни просунулися, зокрема в центр Костянтинополя, що на захід від Курахового.

напрямку росіяни просунулися, зокрема в центр Костянтинополя, що на захід від Курахового. Тривали російські наступальні дії біля Великої Новосілки , без просувань.

, без просувань. Російські та українські джерела не повідомляли про наземну активність на Гуляйпільському напрямку 18 квітня.

напрямку 18 квітня. Наступальні дії фіксували на заході Запорізької області, але росіяни там не просувалися.

області, але росіяни там не просувалися. Інформації про наземні дії на Дніпровському напрямку (Херсонська область) 18 квітня не було.

Інститут вивчення війни вказав, що українські війська просунулися під Торецьком, а російські – в Курській області, поблизу Куп’янська, Лимана та Курахового.

У звіті за попередню добу Інститут вивчення війни писав, що українські війська просунулися під Торецьком, а російські – в Курській області, а також поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.